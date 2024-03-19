В Австралии канал показал невеселую жизнь россиян на фронте: посольство Украины отреагировало

Общественный вещатель страны, который показал ленту, заявил, что это революционный документальный фильм, который предлагает человеческий взгляд на жизнь на российском фронте. В украинском посольстве назвали ленту искажением истории и российской пропагандой.

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В Австралии канал ABC показал документальную ленту о жизни российских оккупантов на украинском фронте. Режиссер ленты показал россиян как таких, которые ежедневно рискуют жизнью, а сама лента минимизировала гибель тысяч украинцев.

Британский режиссер Шон Ланган снял документальный фильм Ukraineʼs War: The Other Side ("Украинская война: Другая сторона"). Он осветил войну со стороны российских оккупантов. Фильм в эфире показал австралийский телеканал ABC 18 марта.

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Украинское посольство назвало это российской пропагандой и "эквивалентом чаши блевотины".

"Фильм беспрекословно повторял и транслировал бесчисленную откровенную ложь, искажение истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходившие из Кремля. Он также минимизировал и преуменьшил смерть тысяч невинных украинских мужчин, женщин и детей, которые были убиты российскими солдатами во время незаконного и жестокого вторжения, которое решительно осуждено Австралией и большинством стран в резолюции ГА ООН в марте 2022 года. Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой полный мусор", — говорится в публикации дипломатического ведомства.

В посольстве обратились к вещателю с просьбой выяснить, каким образом такой фильм попал в их эфир.

Мовник назвал фильм "революционным"

Общественный вещатель страны, который показал ленту в эфире программы Four Corners ("Четыре угла"), заявил, что это "революционный документальный фильм", который предлагает "человеческий взгляд на жизнь на российском фронте".

ABC указывает, что режиссер исследует, "как это — быть российским солдатом, который рискует своей жизнью, и российским гражданским под ежедневной угрозой бомбардировки".

"Это чрезвычайный подход и увлекательное исследование конфликта, в котором погибло или было ранено около 500 000 солдат с обеих сторон — и конфликта, который не утихает", — анонсировали показ ленты на ABC.

Украинская община Сиднея вышла на протест

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко через австралийского министра связи попросил о встрече с директором ABC и исполнительным продюсером Four Corners. Австралийская федерация украинских организаций" поддержала позицию Мирошниченко. Там также рассказали, что в знак протеста украинская община Сиднея собралась возле студии Sydney ABC.

Канал заявил, что фильм демонстрируется на международном уровне и является лишь одной из программ о российско-украинском конфликте, транслируемых на Four Corners, пишет Guardian.

"Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право смотреть его и принимать решения самостоятельно", — говорят в ABC.

Напомним, что пропагандист "Тринадцатый" призвал убивать украинских детей. По словам российского блогера и оккупанта Егора Гузенко, украинские дети уже не люди, а "вирус лечится только уничтожением".