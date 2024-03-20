"Намагаюся бути реалістом": офіцер Британії розповів, чи закінчиться війна після смерті Путіна

За словами Глена Гранта, за одного зі сценаріїв майбутній президент Росії може звинуватити в початку великої війни Володимира Путіна і спробувати повернутися до нормального життя. Водночас, до влади може прийти один із прихильників глави Кремля.

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Зараз складно передбачити, чи закінчиться війна в Україні в разі смерті російського президента Володимира Путіна. Йому на заміну може прийти один із прихильників. Про це заявив підполковник британської армії у відставці та експерт у сфері реформи оборонних і безпекових організацій у Європі Глен Грант в інтерв'ю для Sestry.

На його думку, слова Папи Римського про те, що Україна нібито повинна мати сміливість підняти "білий прапор", тим самим капітулювати, змушують замислитися над тим, який вигляд має мати закінчення війни. При цьому, судячи з усього, здаватися Кремль не збирається.

"Якщо Росія втратить Крим, а її війська вдасться відкинути до кордонів, то це стане особистою поразкою для Путіна. І є ймовірність того, що буде новий лідер, який скаже: "Досить! Це все путінські ігри, ми хочемо повернутися до нормального життя, домогтися зняття санкцій і стати нормальною країною". Ну, як "нормальною"... Росія ніколи не була нормальною країною", — заявив Глен Грант.

А ось що стосується можливої смерті Путіна, продовжує підполковник, поки що складно говорити про те, чи стане це причиною для закінчення війни. Річ у тім, що публічно мало відомо про відносини між олігархами всередині країни. Також існує висока ймовірність того, що йому на заміну прийде один із прихильників, адже інші кандидати вже давно були усунені.

Водночас, у минулому вже відбувалися і більш дивні речі, які змінювали ситуацію миттєво. У Москви можуть закінчитися гроші, санкції стануть жорсткішими, а курс долара значно зросте.

"Пам'ятаєте приклад Італії наприкінці Другої світової? У них була рейхсмарка. Люди перевозили свої зарплати на тачці, тому що було так багато банкнот і вони мали мінімальну цінність. Якщо рубль піде цим шляхом, то в Росії могло б щось змінитися. Але поки цього не сталося, і поки не схоже, що станеться. Потрібно зробити все більше, щоб змусити Росію підняти білий прапор. Я намагаюся бути реалістом, але я також не сумніваюся, що ми переможемо. Але, для цього потрібно докласти ще дуже багато зусиль", — підсумував Глен Грант.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловився про завершення війни в Україні та назвав умови для цього. За його словами, реальне закінчення війни неможливе, якщо злочинці не отримають по заслугах. Києву необхідна підтримка союзників, щоб мир знову повернувся на континент.