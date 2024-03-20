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Воєнний фокус Операція проти хуситів у Ємені

"Супершершні" ВМС США похвалилися знаками збитих БПЛА хуситів (фото)

палубні винищувачі F/A-18 ВМС США
Фото: BBC | Ілюстративне фото

Льотчики за старою військовою традицією нанесли на палубні винищувачі F/A-18E/F мітки, які показують кількість збитих дронів і успішних повітряних ударів по наземних цілях єменських повстанців.

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Деякі з палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, розгорнуті на борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, який уже кілька місяців перебуває в Аденській затоці, тепер прикрашені мітками на честь збитих безпілотників хуситів. Eisenhower, який уже кілька місяців перебуває в Аденській затоці, тепер прикрашені мітками на честь збитих безпілотників хуситів. Американські льотчики вирішили наслідувати давні військові традиції, хоча такі значки дронів на "супершернях" — це щось нове в практиці ВМС. Про новий привід для гордості льотчиків морської авіації США розповіли 19 березня оглядачі The War Zone.

Автори матеріалу пишуть, що F/A-18E/F почали збивати безпілотники єменських повстанців у міру того, як криза на Близькому Сході розросталася протягом останніх п'яти місяців. Відтоді полювати на дрони хуситів стало звичайною справою для льотчиків морської авіації США. При чому в полюванні на них брали участь й інші літаки, зокрема й сил Франції.

Однак у ВМС США не забарилися опублікувати знімок з F/A-18E/F, який "оздоблений" мітками, що символізують збиті БПЛА хуситів, а також успішні повітряні удари по наземних цілях повстанців — серед них системи ППО, склади зі зброєю і командні центри.

"Силует безпілотника, схоже, загалом представляє сімейство односторонніх ударних безпілотників Sammad, які хусити використовують уже багато років", — зазначили оглядачі.

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Мітки збитих дронів на винищувачі F/A-18

Ймовірно, цей момент пов'язаний з тим, що операції зі знищення дронів є досить непростим завданням. Так у репортажі BBC командувач чотирма надводними бойовими кораблями ВМС США, які забезпечують захист авіаносця, капітан Дейв Вро стверджує, що операція є "небезпечною справою".

За його словами, пряма і постійна загроза для засобів ВМС США була найвищою з часів Другої світової війни, оскільки є загроза потрапити під обстріл противника в будь-який момент і причому на щоденній основі.

"На боці кожної кабіни вони намалювали силуети скинутих ними бомб, знищених радіолокаційних станцій і збитих з повітря безпілотників. Вони вже випустили понад 300 бомб і ракет", — йдеться в репортажі.

Крім збитих дронів нанесені мітки успішних авіаударів по наземних цілях хуситів Fullscreen
Крім збитих дронів нанесені мітки успішних авіаударів по наземних цілях хуситів

Тим часом дарма що за плечима американських асів уже п'ять місяців операцій, немає жодних ознак того, що криза в Червоному морі вирішиться найближчим часом. Очевидно, авіації США і надалі доведеться підтримувати дуже високий темп операцій, принаймні доти, доки не буде знижено напругу в регіоні.

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Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що єменські хусити оснащені тими самими ударними дронами іранського виробництва, що й російські війська, які вдерлися в Україну. За даними розвідувального агентства США, Іран озброює своїх проксі, зокрема, безпілотниками Waid 1 і Waid 2.