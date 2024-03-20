"Супершершні" ВМС США похвалилися знаками збитих БПЛА хуситів (фото)

Льотчики за старою військовою традицією нанесли на палубні винищувачі F/A-18E/F мітки, які показують кількість збитих дронів і успішних повітряних ударів по наземних цілях єменських повстанців.

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Деякі з палубних винищувачів F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, розгорнуті на борту авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, який уже кілька місяців перебуває в Аденській затоці, тепер прикрашені мітками на честь збитих безпілотників хуситів. Eisenhower, який уже кілька місяців перебуває в Аденській затоці, тепер прикрашені мітками на честь збитих безпілотників хуситів. Американські льотчики вирішили наслідувати давні військові традиції, хоча такі значки дронів на "супершернях" — це щось нове в практиці ВМС. Про новий привід для гордості льотчиків морської авіації США розповіли 19 березня оглядачі The War Zone.

Автори матеріалу пишуть, що F/A-18E/F почали збивати безпілотники єменських повстанців у міру того, як криза на Близькому Сході розросталася протягом останніх п'яти місяців. Відтоді полювати на дрони хуситів стало звичайною справою для льотчиків морської авіації США. При чому в полюванні на них брали участь й інші літаки, зокрема й сил Франції.

Однак у ВМС США не забарилися опублікувати знімок з F/A-18E/F, який "оздоблений" мітками, що символізують збиті БПЛА хуситів, а також успішні повітряні удари по наземних цілях повстанців — серед них системи ППО, склади зі зброєю і командні центри.

"Силует безпілотника, схоже, загалом представляє сімейство односторонніх ударних безпілотників Sammad, які хусити використовують уже багато років", — зазначили оглядачі.

Мітки збитих дронів на винищувачі F/A-18

Ймовірно, цей момент пов'язаний з тим, що операції зі знищення дронів є досить непростим завданням. Так у репортажі BBC командувач чотирма надводними бойовими кораблями ВМС США, які забезпечують захист авіаносця, капітан Дейв Вро стверджує, що операція є "небезпечною справою".

За його словами, пряма і постійна загроза для засобів ВМС США була найвищою з часів Другої світової війни, оскільки є загроза потрапити під обстріл противника в будь-який момент і причому на щоденній основі.

"На боці кожної кабіни вони намалювали силуети скинутих ними бомб, знищених радіолокаційних станцій і збитих з повітря безпілотників. Вони вже випустили понад 300 бомб і ракет", — йдеться в репортажі.

Крім збитих дронів нанесені мітки успішних авіаударів по наземних цілях хуситів

Тим часом дарма що за плечима американських асів уже п'ять місяців операцій, немає жодних ознак того, що криза в Червоному морі вирішиться найближчим часом. Очевидно, авіації США і надалі доведеться підтримувати дуже високий темп операцій, принаймні доти, доки не буде знижено напругу в регіоні.

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Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що єменські хусити оснащені тими самими ударними дронами іранського виробництва, що й російські війська, які вдерлися в Україну. За даними розвідувального агентства США, Іран озброює своїх проксі, зокрема, безпілотниками Waid 1 і Waid 2.