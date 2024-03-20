"Супершершни" ВМС США похвастались знаками сбитых БПЛА хуситов (фото)
Летчики по старой военной традиции нанесли на палубные истребители F/A-18E/F метки, которые показывают количество сбитых дронов и успешных воздушных ударов по наземным целям йеменских повстанцев.
Некоторые из палубных истребителей F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, развернутые на борту авианосца USS Dwight D. Eisenhower, который уже несколько месяцев находится в Аденском заливе, теперь украшены метками в честь сбитых беспилотников хуситов. Американские летчики решили последовать давним военным традициям, хотя такие значки дронов на "супершернях" — это что-то новое в практике ВМС. О новом поводе для гордости летчиков морской авиации США рассказали 19 марта обозреватели The War Zone.
Авторы материала пишут, что F/A-18E/F начали сбивать беспилотники йеменских повстанцев по мере того, как кризис на Ближнем Востоке разрастался в течение последних пяти месяцев. С тех пор охотиться за дронами хуситов стало обычным делом для летчиков морской авиации США. При чем в охоте на них участвовали и другие самолеты, в том числе и сил Франции.
Однако в ВМС США не преминули опубликовать снимок с F/A-18E/F, который "разукрашен" метками, символизирующими сбитые БПЛА хуситов, а также успешные воздушные удары по наземным целям повстанцев — среди них системы ПВО, склады с оружием и командные центры.
"Силуэт беспилотника, похоже, в целом представляет семейство односторонних ударных беспилотников Sammad, которые хуситы используют уже много лет", — отметили обозреватели.
Вероятно, этот момент связан с тем, что операции по уничтожению дронов является довольно непростой задачей. Так в репортаже BBC командующий четырьмя надводными боевыми кораблями ВМС США, которые обеспечивают защиту авианосца, капитан Дэйв Вро утверждает, что операция является "опасным делом".
По его словам, прямая и постоянная угроза для средств ВМС США была самой высокой со времен Второй мировой войны, так как есть угроза попасть под обстрел противника в любой момент и причем на ежедневной основе.
"На боку каждой кабины они нарисовали силуэты сброшенных ими бомб, уничтоженных радиолокационных станций и сбитых с воздуха беспилотников. Они уже выпустили более 300 бомб и ракет", — говорится в репортаже.
Тем временем, несмотря на то, что за плечами американских асов уже пять месяцев операций, нет никаких признаков того, что кризис в Красном море разрешится в ближайшее время. Очевидно, авиации США и в дальнейшем придется поддерживать очень высокий темп операций, по крайней мере до тех пор, пока не будет снижено напряжение в регионе.Важно
Напомним, в начале февраля стало известно, что йеменские хуситы оснащены теми же ударными дронами иранского производства, что и российские войска, который вторглись в Украину. По данным разведывательного агентства США, Иран вооружает своих прокси, в том числе, беспилотниками Waid 1 и Waid 2.