"Десять реактивних снарядів": у РФ поскаржилися на новий обстріл Бєлгородської області (фото)

У Міноборони Росії заявили про знищення десяти цілей, проте медіа пишуть, система ППО збила лише вісім снарядів. Також у соцмережах публікують дані про постраждалих і кадри руйнувань.

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У четвер, 21 березня, у Бєлгородській області Російської Федерації було оголошено повітряну тривогу. Про це написав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Глава російського регіону закликав громадян не підходити до вікон і сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами або спуститися в укриття.

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що приблизно о 08.00 за московським часом було нібито припинено спробу удару по об'єктах на території РФ за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

"Черговими засобами ППО десять реактивних снарядів знищено в повітрі над Бєлгородською областю", — стверджують у російському оборонному відомстві.

Однак, за даними SHOT, протиповітряна оборона збила тільки вісім снарядів, випущених із РСЗВ "Вампір" по Бєлгороду.

В інтернет-виданні заявили з посиланням на очевидців, що уламком поранило місцевого жителя, який вранці гуляв із собакою на подвір'ї, проте серйозно він не постраждав. Також повідомляють, що внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові будинки та "Бєлгород Арену".

Пошкоджений будинок у Бєлгороді Фото: Shot Пошкоджений будинок у Бєлгороді

Про пошкодження згаданих будівель у Бєлгороді також пише медіа Baza. Крім того, журналісти заявили про щонайменше п'ятьох постраждалих від осколків.

Пошкоджений будинок у Бєлгороді Фото: Baza Пошкоджений будинок у Бєлгороді Фото: Baza

Нагадаємо, 19 березня в російському Міноборони заявили, що українці нібито вдарили по території Бєлгородської області РФ із РСЗВ RM-70 "Вампір" і оперативним тактичним комплексом "Точка У".

Раніше, 8 березня, жителі Бєлгородської та Воронезької областей РФ, а також жителі окупованого Криму, чули звуки вибухів у небі. Жителі Воронежа опублікували фотографію зі стовпом диму, а в Міноборони Росії заявили про атаку БПЛА.