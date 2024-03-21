"Десять реактивных снарядов": в РФ пожаловались на новый обстрел Белгородской области (фото)
В Минобороны России заявили об уничтожении десяти целей, однако медиа пишут, система ПВО сбила лишь восемь снарядов. Также в соцсетях публикуют данные о пострадавших и кадры разрушений.
В четверг, 21 марта, в Белгородской области Российской Федерации была объявлена воздушная тревога. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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В Министерстве обороны России заявили, что примерно в 08.00 по московскому времени была якобы пресечена попытка удара по объектам на территории РФ при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — утверждают в российском оборонном ведомстве.
Однако, по данным SHOT, противовоздушная оборона сбила только восемь снарядов, выпущенных из РСЗО "Вампир" по Белгороду.
В интернет-издании заявили со ссылкой на очевидцев, что обломком ранило местного жителя, который утром гулял с собакой во дворе, однако серьезно он не пострадал. Также сообщается, что в результате атаки повреждены два многоэтажных дома и "Белгород Арена".
О повреждении упомянутых зданий в Белгороде также пишет медиа Baza. Кроме того, журналисты заявили о минимум пяти пострадавших от осколков.
Напомним, 19 марта в российском Минобороны заявили, что украинцы якобы ударили по территории Белгородской области РФ из РСЗО RM-70 "Вампир" и оперативным тактическим комплексом "Точка У".
Ранее, 8 марта, жители Белгородской и Воронежской областей РФ, а также жители оккупированного Крыма, слышали звуки взрывов в небе. Жители Воронежа опубликовали фотографию со столбом дыма, а в Минобороны России заявили об атаке БПЛА.