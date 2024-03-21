Не тільки Київ: ЗС РФ обстріляли Київську область, є руйнування й постраждалі (фото)

За даними обласної прокуратури, у кількох районах Київської області пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та транспорт. Двоє людей дістали осколкові поранення.

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Унаслідок ракетної атаки на Київську область двоє мирних жителів дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Також постраждали приватні будинки, господарські будівлі та транспортні засоби в кількох районах області.

Уламки ворожих повітряних цілей призвели до загорянь на місцях падінь, які були локалізовані силами Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура

Прокурори, слідчі та експертні служби активно працюють на місцях події, фіксуючи наслідки чергової російської атаки.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Ракетна атака на Київ 21 березня

Вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет упали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж, унаслідок ранкових ударів ЗС РФ поранення дістали щонайменше 10 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що вдалося знищити всі ракети в небі. ЗС РФ запустили дві балістичні/аеробалістичні ракети і 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Командування припускає, що для ударів по Києву росіяни могли використовувати "Іскандер-М", північнокорейські KN-23 або "Кинджали".