Розроблено ще за Сталіна: що відомо про Ту-95, які обстріляли Україну

Згідно з відкритими даними, до 2021 року в Росії було близько 60 Ту-95МС, проте реальна кількість могла бути меншою. В Україні також були Ту-95 на озброєнні. До 1993 року в неї залишалося 23 таких літаки, але вони були списані.

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Україна знову зазнала ракетної атаки, коли Київ опинився під ударами ворожих сил. Після більш ніж місячного затишшя окупанти знову атакували Україну, випустивши ракети зі своїх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про те, що відомо про ці літаки пише "РБК-Україна".

Військові ЗСУ повідомили про зліт 11 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області Росії. У результаті було випущено 29 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 по Україні — пускові рубежі перебували в районі Волгодонська та Енгельса.

Сили протиповітряної оборони перехопили всі ворожі ракети, проте уламки досягли Києва та області, завдавши руйнувань і спричинивши пожежі.

Що відомо про Ту-95

Ту-95 — це радянський і російський стратегічний бомбардувальник, розроблений ще за Йосипа Сталіна в 1950-х роках. Він є ровесником російського лідера Володимира Путіна, який народився 1952 року.

Завданням Ту-95 було ураження стратегічних об'єктів у глибині тилу супротивника Ту-95 було створено у відповідь на американський Convair B-36 Peacemaker, який уже в 1950-х роках міг дотягуватися до найвіддаленіших кордонів СРСР.

Пізніше Росія випустила більш сучасні версії цього літака — Ту-95МС і Ту-95МСМ, а також Ту-160.

В Україні також були Ту-95 на озброєнні. До 1993 року у неї залишалося 23 таких літаки, але їх списали, зокрема в рахунок боргу за поставлений російський газ.

Згідно з відкритими даними, до 2021 року в Росії було приблизно 60 Ту-95МС, проте реальна кількість могла бути меншою.

Ту-95МС здатний нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а Ту-95МСМ — більш сучасну крилату ракету Х-101.

Характеристики Ту-95МС

Характеристики Ту-95МС включають здатність переносити до 6 ракет Х-555 на внутрішніх підвісках, в той час як Ту-95МСМ має можливість нести більш сучасні крилаті ракети Х-101.

Крім того, на борту екіпаж складається з 7 членів. Довжина літака становить 49 метрів, з площею крила у 290 квадратних метрів. Максимальна швидкість досягає 830 кілометрів на годину, а практична дальність польоту становить 10500 кілометрів. Максимальне бойове навантаження може досягати 20 800 кілограмів.

Основна перевага цього літака і його ракет у тому, що вони здатні долати тисячі кілометрів. Дальність польоту ракети Х-555 досягає 2500 км, а Х-101 — 5000 км, розвиваючи при цьому швидкість до 720 км/год.

Обстріл Києва та області 21 березня

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали у Святошинському, Шевченківському, та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж. Унаслідок ранкових ударів ЗС РФ поранення дістали щонайменше 10 осіб.

Крім того, внаслідок ракетної атаки на Київську область двоє мирних жителів отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських будівель і транспорту.