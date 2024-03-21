РФ поставила Європу перед вибором: посилити оборони чи захистити соціальні витрати, – WSJ

Західноєвропейським країнам, якщо США не допоможуть, доведеться перебудувати суспільних договорів, бо для побудови потужної оборони потрібні сотні мільярдів.

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Європейські країни усвідомлюють небезпеку з боку РФ, але вони стоять перед вибором. Якщо США відступлять, то побудова потужної оборони потребуватиме зміни соціальній моделі Європи, яка виникла після холодної війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ймовірний кандидат у президенти Дональд Трамп ставить під сумнів майбутнє США в НАТО. Російські війська продовжують наступ в Україні, тому європейські лідери почали казати про загрозу безпеки континенту. Війна і суперечка із США виявила прогалини у військовому потенціалі Європи, якій треба роками нарощувати фінансування оборони.

Євросоюз проведе 21 березня зустріч щодо оборони. Попереду болісні рішення, пишуть журналісти. Зміцнення європейської безпеки потребує збільшення витрат на оборону. При цьому в ЄС сповільнюється економічне зростання і досягнення цільових 2% витрат на оборону в НАТО вимагатиме скасування збільшення соціальних програм.

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"Ви повинні змінити суспільний договір", — сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який попередив, що Росія зрештою нападе на країни НАТО, якщо вона не зазнає поразки в Україні.

Згідно з аналізу аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень 2019 року, Європі знадобиться щонайменше 20 років, щоб створити європейські сили, здатні зупинити російське вторгнення в Литву та сусідні частини Польщі без США. Це може коштувати 420 млрд доларів.

Україна знищила величезну кількість російської техніки, але європейські чиновники кажуть, що Москва може відновити армію протягом кількох років після завершення війни. НАТО тим часом вичерпали свої запаси, щоб дати зброю Україні.

"Це зводиться до політичної волі в поєднанні зі здатністю пояснити громадськості, що ми насправді повинні робити. Чим ближче ти стаєш до Росії, тим легше це виходить", — сказала Анна Віслендер, директор Північної Європи Атлантичної ради.

Європа роками скорочувала витрати на армію. Якщо у 1970-х роках Бельгія могла відправити до Німеччини 50 тисяч бійців, то після вторгнення РФ в Україну, вони змогли відправити в Румунію 300 бійців. Тому більшість європейських урядів болісно прийматиме зміни.

Нагадаємо, 19 березня в Німеччині заявили про плани відновити виробництво ядерної зброї.

Також повідомлялось, що європейським членам НАТО не вистачає 65 млрд євро для виконання оборонних зобовʼязань.