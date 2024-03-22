"Догорає": FPV-дрон президентської бригади знищив російський ЗРК "Стрела-10" (відео)

Українські бійці розповіли, що комплекс призначений для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, проте з БПЛА, що летів у нього, йому не вдалося впоратися.

Related video

Оператори БПЛА 20-ї ОБСН президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького знищили російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Стрела-10". Відео з кадрами влучання в ЗРК було розміщено в телеграм-каналі бригади.

У контексті того, що Україна нарощує удари безпілотників по тилових районах РФ, кожна зенітна система стає ще значущішою ціллю, оскільки їхня можлива передислокація в тил створює дедалі більший дефіцит і дедалі більше "вікон" для вільних дій Сил оборони України.

Бійці 20-го батальйону спеціального призначення (ОБСП) пояснили, що "Стрела-10", призначена для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах, "із нашою повітряною ціллю не впоралася й тепер догорає в посадці на південному сході".

"Працюють "Химери" 20-ї ОБСП президентської бригади", — резюмували українські захисники.

ЗРК "Стрела-10" — що відомо

Ще радянський зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10" призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Він прийнятий на озброєння 1976 року.

Відтоді було проведено кілька модифікацій ЗРК. Подібний комплекс противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на невеликих висотах.

Комплекси 9К35 "Стрела-10" є також на озброєнні Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, українські військові застосовували "Стрела-10" для боротьби з російськими розвідувальними БПЛА. Перший захоплений як трофей після початку широкомасштабного вторгнення РФ ворожий комплекс "Стрела-10" українські захисники вибороли в березні 2022 року.

Важливо

Безглузда зброя Росії. Супербомби ФАБ-3000 можуть нести тільки Ту-22М3, але їх буде легко збивати

Нагадаємо, Фокус писав, що Росія на весь світ хвалилася своєю революційною вогнеметною системою ТОС-2. Але насправді, як свідчить військовий оглядач Олександр Коваленко, вийшов черговий провал, несумісний із реальністю.