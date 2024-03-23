Британія оголосила пакет допомоги з БПЛА і системами ППО на £60 млн для України

На забезпечення систем протиповітряної оборони, які виконують завдання щодо захисту неба України, виділять 20 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду.

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Велика Британія оголосила новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги Україні. У сервісі мікроблогів Х Міноборони країни повідомило подробиці.

Кошти нададуть від Міжнародного фонду. Структурою керує саме Велика Британія.

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Британія профінансує 10 тисяч дронів для України: подробиці (відео)

Збройні Сили України отримають нові сучасні безпілотники спостереження. Включатиме підтримка й 20 мільйонів фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити український повітряний простір від російських атак.

Війна РФ проти України та допомога від Британії

Британія 4 березня виділила £200 мільйонів на дрони для України. Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що перед українськими військами стоїть завдання масштабувати позитивні результати боротьби в Чорному морі, а для цього потрібно виробляти більше безпілотників.

Британія, як повідомила агенція Bloomberg 1 березня, схиляє Німеччину надати Україні ракети Taurus. Лондон запропонував Берліну план, що включає угоду про взаємний обмін, згідно з яким Велика Британія збільшуватиме постачання власних ракет Storm Shadow до Києва, а натомість Німеччина надасть Україні ракети великої дальності.

Велика Британія, як стало відомо 4 січня, поставить Україні 200 ракет ASRAAM для ППО. Система ППО 6x6 Supacat, що складається з пускової установки ракет ASRAAM і всюдихода Supacat HMT, була адаптована для українських збройних сил і обладнана електрооптичним датчиком для перехоплення цілей.

Нагадаємо, 18 березня Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії, заявив, що Україна змінила битву навколо Криму та витіснила флот Росії, який панував у цій локації понад 200 років. Це дозволило знову українським аграріям експортувати зерно на рівнях, яких не було до основного вторгнення Росії на територію Україну у 2022 році.