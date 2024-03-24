Не хотів убивати людей: у Львові на три роки засудили ухилянта

На суді підозрюваний заявив, що він відмовився їхати на відправлення у військову частину тому, що проти війни і не "готовий вбивати людей", але готовий понести кримінальне покарання за ухилення від мобілізації.

Related video

Сихівський районний суд Львова ухвалив вирок чоловікові, який категорично відмовився вирушити до військової частини за мобілізацією. Якийсь Ігор М. аргументував свою відмову тим, що не бажає "вбивати людей", за що був засуджений до трьох років позбавлення волі. Про це 18 березня повідомила пресслужба державного органу.

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, мешканець Львова восени минулого року пройшов військово-лікарську комісію, за результатом якої його було визнано придатним до служби в армії. Однак коли отримав повістку з'явитися до військової частини, він відмовився від мобілізації.

"Перебуваючи фізично в пункті збору одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки м. Львова. Львова, без поважних причин відмовився їхати на відправлення до військової частини для проходження військової служби у Збройних силах України", — йдеться в повідомленні.

Під час засідання підозрюваний пояснив, що відмовляється від мобілізації з особистих міркувань — він проти війни і не "готовий вбивати людей". Водночас чоловік визнав свою провину і заявив, що готовий нести кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав ухильника винним за статтею 336 ККУ і засудив до трьох років позбавлення волі. При цьому цей вирок можна буде оскаржити в апеляційному суді.

Важливо

На Львівщині покарали чоловіка зі званням, який ухилився від мобілізації

Нагадаємо, у Волинській обласній прокуратурі повідомили, що за ухилення від призову на військову службу в період мобілізації місцевого жителя було засуджено до позбавлення волі строком на три роки. За матеріалами справи, військовозобов'язаний без поважних причин не з'явився на пункт збору.