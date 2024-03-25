Російський чиновник розбився в ДТП під Бердянськом, — росЗМІ

За попередніми даними, колишній депутат Новосибірської області Микола Хван влетів у військову вантажівку "Урал" поблизу тимчасово окупованого села Нововасилівка у Запорізькій області.

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Радник глави республіки Тива Микола Хван загинув у ДТП у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це написало у понеділок, 25 березня, російське медіа Baza.

За даними видання, аварія сталася ввечері 23 березня поблизу села Нововасилівка у Бердянському районі. Колишній депутат Новосибірської області Микола Хван на автомобілі KIA SPORTAGE вилетів на зустрічну смугу і врізався у вантажівку "Урал". Від удару Хван загинув на місці. За кермом вантажівки був військовослужбовець в/ч 65384. Він не постраждав.

Російський Telegram-канал Astra повідомив, що до 2010 року Хван працював на посаді директора управління замовника з будівництва підземних транспортних споруд Новосибірська, де, за версією слідства, він витратив понад 200 тис. рублів із коштів підприємства. Тоді суд засудив його двох років позбавлення волі умовно. За даними ASTRA, зараз Хван обіймав посаду радника голови республіки Тива.

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Про смерть Хвана внаслідок ДТП написав також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Радник голови Тиви Ніколай Хван вилетів на зустрічку, врізався в "Урал" та загинув на місці в окупованій частині Запорізької області України", — повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, 27 лютого у російському Сочі перекинувся самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування "Панцирь-С1", який рухався в супроводі поліції.

4 грудня 2023 року вантажна фура врізалась в колону військових автомобілів у Воронезькій області РФ. Внаслідок ДТП загинув один росіянин, ще четверо дістали поранення.