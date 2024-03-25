Врятував український кардиган: історія баристи з пошкодженої після атаки на Київ кав'ярні (фото)

За словами 18-річної Марії, у момент атаки вона присіла і прикрила голову руками. На опублікованих кадрах можна побачити, що вибухова хвиля розбила стелажі та вибила вікна.

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25 березня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті практично одразу після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи. Це призвело до руйнувань у деяких районах, а також постраждали люди. Фотожурналіст Євген Завгородній на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook поділився однією з історій, яку йому вдалося зафіксувати цього ранку.

Чоловік опинився після вибухів на місці, де і сталася ворожа атака. Поруч розташована кав'ярня, в якій працює 18-річна дівчина на ім'я Марія. У момент обстрілу вона сиділа на робочому місці.

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Вибухи пролунали практично одразу після оголошення тривоги, тож, найімовірніше, у баристи не було можливості вчасно пройти в укриття. У закладі, де вона працює, вибито вікна і розбито скляні стелажі. Сама Марія не постраждала.

Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Марія, 18 років. У момент вибуху була на робочому місці. Дівчина розповідає, як присіла і прикрила голову руками. Ще й жартує, що її врятував кардиган українського виробництва", — йдеться в повідомленні.

Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

Окремо фотожурналіст показав ще одні наслідки ворожої атаки по столиці. Кадри були зняті біля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Будівля фактично обвалилася через російську ракету, а поруч із нею можна побачити картини, статуетки та інші предмети мистецтва й інтер'єру.

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Суспільне Культура" у своєму Telegram-каналі також ділилися кадрами того, як поруч зі зруйнованою будівлею дівчина почала виносити із завалів картини, щоб ті не постраждали від ворожого обстрілу ще сильніше. Ким вона є — невідомо. Журналістам не вдалося з нею зв'язатися.

Дівчина рятує картини після ракетного удару по Києву Фото: Суспільне Дівчина рятує картини після ракетного удару по Києву Фото: Суспільне

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти запустили балістичні ракети по Києву, які за лічені хвилини долетіли до міста. У результаті постраждали 10 осіб, серед яких і 16-річний підліток.

Пізніше директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що противник атакував столицю ракетами "Циркон", і запускалися вони з Криму. Час підльоту становить від 7 до 10 хвилин, тому вони вкрай небезпечні.