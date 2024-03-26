Сценарій Третьої світової: армія Франції може брати участь у боях проти ЗС РФ, — LCI (відео)

За словами журналістів, французькі військові також можуть бути направлені в Одесу для захисту зернового коридору. При цьому вони б вважалися прямими учасниками повномасштабного конфлікту, якби "збили ворожу ракету".

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Французька армія може бути дислокована в Україні для прямих бойових зіткнень з російським окупаційним угрупуванням за певних умов. Про це повідомляють у сюжеті телеканалу французького LCI з посиланням на військові джерела.

Автори матеріалу перерахували п'ять сценаріїв розміщення французьких військ, які раніше описало видання Le Figaro. Сценарії ці відрізняються за рівнем залученості у війну та ескалації.

Франція будує військові заводи в Україні

Перший передбачає розміщення військових заводів в Україні, виробничих і ремонтних, зазначають журналісти LCI з посиланням на джерела у військовому відомстві. При цьому передбачається, що на заводах буде обмежена кількість французьких інженерів, причому цивільних, а не військових. Це не дуже ризикований варіант, хоча певний ризик ескалації все ж є, оскільки російські війська можуть атакувати ці заводи.

Навчання військових, розмінування території

Французькі військові розміновують територію, навчають солдатів ЗСУ і працюють із військовою технікою. За словами авторів сюжету, такий сценарій, можливо, вже відбувається. Повідомляється, що якщо французька бронетехніка потребує обслуговування, не виключено, що технічний персонал уже займається цим. Але офіційних підтверджень цьому все ж немає.

За такого сценарію люди у французькій уніформі перебували б в Україні, але водночас не вважалися б учасниками конфлікту, що визначається активною залученістю у військові дії. Журналісти нагадали, що двоє французьких інженерів минулого року загинули в Іраку.

Напад на Одесу

У цьому випадку завдання має більше економічний характер. Передбачається захист трьох портів і зернового коридору. Французькі солдати можуть бути розміщені, але для роботи з ППО, оскільки лінія фронту поки що досить далека від Одеси. Водночас місто піддається обстрілу ракетами та дронами. За даними джерел у військовому відомстві, за такого сценарію можливо, що французьких військових вважатимуть залученими у військові дії, "якщо вони зіб'ють ворожу ракету".

Французька армія створює зону безпеки

Передбачається розміщення військових, які б виконували тилові завдання українських військових, наприклад для захисту білоруського кордону. При цьому українські військові могли б вирушити в гарячі точки на передовій.

Пряме зіткнення в окопах

Сюжет французького телеканалу LCI про відправлення військ в Україну

П'ятий сценарій передбачає безпосередню участь у війні, бої в окопах. Іншими словами, французькі військові протистояли б росіянам пліч-о-пліч з українцями. При цьому перетинається межа прямої участі у війні. Автори публікації називають цей сценарій Третьою світовою.

Два останні сценарії можуть мати місце тільки в разі обвалення українського фронту, що, на думку експертів, малоймовірно в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, що 21 березня посол Франції в Україні Гаель Везьєр заявив, що деякі країни НАТО зацікавлені ідеєю Макрона відправити війська в Україну.

Також повідомлялося, що, за даними іспанського видання El Pais, війська НАТО вже в Україні й виконують певні завдання.