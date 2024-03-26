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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям (фото)

техніка
Партизани виявили нове місце базування окупантів під Запоріжжям

За даними руху "Атеш", у зазначеній локації розташовуються інженерні групи та підрозділи, відповідальні за військову логістику. Інформацію про позиції ЗС РФ уже передано Силам оборони.

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Партизани виявили місцезнаходження загонів російських військових у Запорізькій області. Окупанти розгорнули свої інженерні та військово-логістичні частини в Розівському районі. Про це повідомляє рух опору "Атеш".

"Завдяки фіксації та супроводу військових колон із інженерними спорудами через Маріуполь вдалося виявити нове місце базування окупантів у Розівському районі Запорізької області на території сільгосппідприємства", — зазначають партизани.

Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям Fullscreen
Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям

У підпіллі уточнили, що в цьому районі розташовуються інженерні групи та підрозділи, відповідальні за військову логістику, яку потім окупанти утилізують.

"Хоча після фіксації можна напевно говорити "розміщувалися", — зазначають в "Атеш".

Рух опору зазначив, що вся інформація "була передана за призначенням".

Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям Fullscreen
Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям

Нагадаємо, 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, прогриміли вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

Раніше партизани "Атеш" проникли у військовий штаб на території РФ.

Також "Атеш" повідомляв, що військовий штаб охороняє патруль тільки з чотирьох осіб. Однак після заколоту Євгена Пригожина на його території з'явилася група швидкого реагування.