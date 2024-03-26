Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям (фото)

За даними руху "Атеш", у зазначеній локації розташовуються інженерні групи та підрозділи, відповідальні за військову логістику. Інформацію про позиції ЗС РФ уже передано Силам оборони.

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Партизани виявили місцезнаходження загонів російських військових у Запорізькій області. Окупанти розгорнули свої інженерні та військово-логістичні частини в Розівському районі. Про це повідомляє рух опору "Атеш".

"Завдяки фіксації та супроводу військових колон із інженерними спорудами через Маріуполь вдалося виявити нове місце базування окупантів у Розівському районі Запорізької області на території сільгосппідприємства", — зазначають партизани.

Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям

У підпіллі уточнили, що в цьому районі розташовуються інженерні групи та підрозділи, відповідальні за військову логістику, яку потім окупанти утилізують.

"Хоча після фіксації можна напевно говорити "розміщувалися", — зазначають в "Атеш".

Рух опору зазначив, що вся інформація "була передана за призначенням".

Партизани виявили нове місце базування ЗС РФ під Запоріжжям

Нагадаємо, 23 березня в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, прогриміли вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

Раніше партизани "Атеш" проникли у військовий штаб на території РФ.

Також "Атеш" повідомляв, що військовий штаб охороняє патруль тільки з чотирьох осіб. Однак після заколоту Євгена Пригожина на його території з'явилася група швидкого реагування.