Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем (фото)

По данным движения "Атеш", в указанной локации располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику. Информация о позициях ВС РФ уже передана Силам обороны.

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Партизаны обнаружили местонахождение отрядов российских военных в Запорожской области. Оккупанты развернули свои инженерные и военно-логистические части в Розовском районе. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", — отмечают партизаны.

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем

В подполье уточнили, что в этом районе располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику, которую затем оккупанты утилизируют.

"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", — отмечают в "Атеш".

Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем

Напомним, 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

Раньше партизаны "Атеш" проникли в военный штаб на территории РФ.

Также "Атеш" сообщало, что военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.