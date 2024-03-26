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Военный Фокус Российско-украинская война

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем (фото)

техника
Партизаны обнаружили новое место базирования оккупантов под Запорожьем

По данным движения "Атеш", в указанной локации располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику. Информация о позициях ВС РФ уже передана Силам обороны.

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Партизаны обнаружили местонахождение отрядов российских военных в Запорожской области. Оккупанты развернули свои инженерные и военно-логистические части в Розовском районе. Об этом сообщает движение сопротивления "Атеш".

"Благодаря фиксации и сопровождению военных колонн с инженерными сооружениями через Мариуполь удалось обнаружить новое место базирования оккупантов в Розовском районе Запорожской области на территории сельхоз предприятия", — отмечают партизаны.

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем Fullscreen
Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем

В подполье уточнили, что в этом районе располагаются инженерные группы и подразделения, ответственные за военную логистику, которую затем оккупанты утилизируют.

"Хотя после фиксации можно наверняка говорить "размещались", — отмечают в "Атеш".

Движение сопротивления отметило, что вся информация "была передана по назначению".

Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем Fullscreen
Партизаны обнаружили новое место базирования ВС РФ под Запорожьем

Напомним, 23 марта во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Севастополя, прогремели взрывы. После объявления воздушной тревоги также был перекрыт Керченский мост.

Раньше партизаны "Атеш" проникли в военный штаб на территории РФ.

Также "Атеш" сообщало, что военный штаб охраняет патруль только из четырех человек. Однако после мятежа Евгения Пригожина на его территории появилась группа быстрого реагирования.