Нинішні атаки — "прелюдія" до операції: як РФ готується до великого наступу цього року

Росіяни прагнуть захопити якомога більше українських територій. На тлі цього західним країнам потрібно надати Києву необхідну підтримку, вважає генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян.

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Збройні сили Російської Федерації можуть піти в наступ цього року. Проте існують певні стратегічні чинники, які противнику потрібно опрацювати перед ймовірним початком операції. Про це повідомив західний військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян у своїй колонці.

Він переконаний, що президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно, потрібно провести широкомасштабну мобілізацію, оскільки будь-який наступ призводить до великих втрат, зокрема з огляду на російський стиль ведення бою. Мік Раян вважає, що росіянам також потрібно наростити кількість боєприпасів та вирішити проблему з виробництвом і постачанням ББМ та іншою бронетехнікою.

Військовий експерт розповів, що РФ потрібно буде дослідити українську мережу протиповітряної оборони, яка продовжує вдосконалюватися. Проте для Росії ускладнить ситуацію надходження літаків F16. Також росіянам потрібно завадити українцям проводити розвідку, а натомість створити ефект несподіванки для наступу. На думку експерти, про підготовку РФ до операції цього року, свідчать ядерні загрози.

"Росія майже інстинктивно застосовує метод ядерної ескалації до деескалації, щоб стримати більшу участь НАТО. Цілком ймовірно, що його знову використають у 2024 році", — сказав Мік Раян.

Він повідомив, що нинішні російські повітряні й наземні операції можуть бути "прелюдією" до проведення РФ масштабної наступальної операції у 2024 році. Ворог прагне захопити якнайбільше територій. Раян додав, що через це Захід повинен забезпечити Україну необхідною підтримкою цього року.

Нагадаємо, 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк завив, що Російська Федерація створюється угрупування з понад 100 тисяч військових. За його словами, на початку літа окупанти можуть мати певні сили для проведення наступу на одному з напрямків.

21 березня у Міноборони Британії розповіли, що противник намагається розширити свої зони контролю у Донецькій області. Попри це, просування окупантів могло сповільнити через втрати, яких ті зазнали під Авдіївкою.