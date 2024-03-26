РФ знову заговорила про "біолабораторії в Україні" і звинуватила ЗСУ в застосуванні хімзброї, — ISW

За словами аналітиків, західні видання, офіційні особи та міжнародні організації давно спростували російську версію про біологічні лабораторії. Своєю чергою, російські війська неодноразово застосовували фосфорні боєприпаси в міських територіях України та піддавали ризику цивільне населення.

Related video

Кремль продовжує використовувати давно спростовані наративи у своїх інформаційних операціях, мета яких — перешкодити підтримці України з боку країн Заходу. Посол Росії в Гаазі Володимир Тарабрін у своєму нещодавньому інтерв'ю знову послався на спростоване твердження про те, що Україна нібито розробляє біологічну зброю у фінансованих США і НАТО біолабораторіях. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 25 березня.

Важливо

Гранати з хлорпікрином на дронах: ЗС РФ п'ять разів за добу застосовували хімзброю, — ЗСУ (фото)

За словами Тарабріна, ЗСУ "систематично" залучають "широкий спектр токсичних хімікатів" проти російських військовослужбовців на незазначених ділянках передової.

Згадка Тарабріним уже розвінчаної історії про біолабораторії ставить під сумнів інші його звинувачення, зазначають журналісти.

Повідомляється, що неназване командування російської роти заявило, що ЗСУ нібито застосовують у незазначених районах Запорізької області фосфорні боєприпаси, які не заборонені в конвенційних бойових діях, але заборонені щодо цивільного населення.

Карта, що використовувалася в сюжеті російської пропаганди

В опублікованому сюжеті російських "Известий" повідомляється, що Міноборони РФ показало карту з 30 біолабораторіями, які нібито розташовані на території України. П'ять таких лабораторій — на заході України: в Ужгороді, Львові, Тернополі, Луцьку та Хмельницькому. Ще три — у центрі: у Вінниці, Києві та Дніпрі.

За словами аналітиків, російські війська застосовували фосфорні боєприпаси в міських територій України, неодноразово піддаючи ризику цивільне населення. Кремлівські чиновники, зокрема президент РФ Володимир Путін, звинувачували Захід у фінансуванні біолабораторій в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Західні видання, офіційні особи та міжнародні організації вже давно спростували таку російську версію.

Аналітики нагадали про повідомлення і в українських, і в російських джерелах про те, що війська РФ використовують хлорпікрин, який заборонений КХЗ. Росія ратифікувала цю конвенцію 1997 року. Кілька джерел надали докази використання цих хімречовин проти позицій Сил оборони України.

Нагадаємо, що ЗС РФ під час атак на Таврійському напрямку в порушення конвенції про хімічну зброю неодноразово скидали гранати з хлорпікрином.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, як бійцям ЗСУ захиститися від отруєнь.