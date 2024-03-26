Іспанія, Євросоюз та НАТО не готуються до жодної війни, — очільник іспанського МЗС

Міністр Хосе Мануель Альбарес зазначив, що Іспанія не може допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами, але наразі жодна з західних країн не розглядає введення військ в Україну.

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Ані іспанський уряд, ані Євросоюз, ані Північноатлантичний Альянс не готуються до жодної війни, попри те, що усвідомлюють, що в Україні триває загарбницька війна з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє La Vanguardia.

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Міністр підкреслив, що іспанці "дуже добре усвідомлюють", що "ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни", тому що "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним альянсом, всі вони є оборонними альянсами".

"Іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі: йде агресивна війна з боку постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, такої країни, як Росія, функція якої має полягати в тому, щоб стояти на сторожі миру і безпеки в усьому світі", — додав міністр.

За його словами, саме тому уряд допомагає Україні, сказав він, тому що Іспанія не може допустити, "щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами".

"Якщо агресивна війна буде успішною, то завтра кожному з нас може загрожувати сусід, який захоче частину його території, його суверенітету, і тому світ стане більш небезпечним", — підкреслив він.

Щодо можливості відправляння європейських військ для допомоги Україні у захисті від Росії, про що заявив президент Франції Еммануель Макрон, міністр закордонних справ зазначив, що "Іспанія, безумовно, не розглядає можливість відряджання військ в Україну, і я не маю інформації, що будь-яка країна наразі розглядає можливість посилання військ в Україну".

Крім того, він підкреслив, що "Україна також не звертається із проханням про введення військ, вона просить про гуманітарну допомогу, вона просить про військову допомогу, і це те, що ми надаємо, як з боку Європи, так і з боку іспанського уряду".

Нагадаємо, 26 березня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн в інтерв'ю RMF24 заявив, що у НАТО розглядають варіант того, щоб перехоплювати російські ракети, якщо ті наближатимуться до кордонів.

В цей же день міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не просила про вирушення військових НАТО на свою територію, однак західним партнерам слід усвідомити, що такий момент може настати.

Також посол Франції в Україні Ґаель Везьєр в інтерв'ю від 21 березня заявив, що серед країн НАТО знайшлися такі, яких зацікавила ідея Емманюеля Макрона відправити війська в Україну.