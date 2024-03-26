"Рішення одне": Братчук пояснив, як зупинити обстріли балістикою з Криму

За словами представника Української добровольчої армії "Південь", Києву достеменно відомо, де розміщені пускові установки ворога і як знищувати їх.

Related video

Російські окупанти регулярно обстрілюють українські міста балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Щоб запобігти цим ракетним атакам, необхідно максимально ліквідувати пускові установки Росії, розміщені на півострові. Про це повідомив представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі виданню 24 "Канал".

Згідно з його висловлюванням, Україна досліджує можливості щодо ліквідації російських пускових об'єктів на тимчасово окупованому півострові Крим. Він висловлює сподівання, що врегулювання цього питання займе мінімальну кількість часу.

Братчук зазначив, що як балістичні ракети, так і ударні дрони, запущені з Криму, завдають істотної шкоди Україні.

За словами офіційного представника, основним завданням Збройних сил наразі є ліквідація пускових установок противника і місць їхнього можливого розміщення.

"Україні точно відомо, де розміщені пускові установки ворога. Росія намагається ховати їх: переміщує територією тимчасово окупованого Криму, маскує, розставляє фальшиві макети", — додав він.

Братчук також підкреслив, що не тільки зміцнення систем ППО сприятиме ефективному захисту повітряного простору України. Влучні операції Повітряних сил з ураження ворожих військових об'єктів суттєво зміцнять оборонні позиції України.

"Але від долі не втечеш, а тим паче від тих ударів, яких завдають Збройні Сили України. Рішення одне — зло треба знищувати там, де воно зародилося. Я думаю, що небагато часу має минути, щоб ці питання були вирішені, — зазначив Братчук.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники.

Через кілька годин противник завдав ударів знову, але цього разу вибухи пролунали в Одесі. Загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше 2 вибухи з невеликою паузою.