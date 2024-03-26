"Сидять там і хвилюються": у ВМСУ розповіли, які ще кораблі РФ знищить Україна (відео)

За словами Дмитра Плетенчука, на початку повномасштабного вторгнення російські кораблі можна було побачити з вікон багатоповерхівок Одеси. Тепер же ситуація зовсім інша.

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Першими цілями в Чорному морі для України є російські кораблі-носії крилатих ракет. Про це"24 каналу" розповів представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, це єдині судна, які можуть бути використані для нанесення вогневого ураження по території України.

"Незважаючи на те, що росіяни мають проблеми з логістикою, із завантаженням і виробництвом ракет, ці кораблі залишаються потенційно небезпечними. Однак у море вони не виходять, і вже багато місяців не застосовують крилаті ракети", — розповів Плетенчук.

Він також прокоментував слова британського міністра оборони Гранта Шаппса, який назвав Чорноморський флот РФ "функціонально неактивним". Плетенчук заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російські кораблі можна було побачити з вікон багатоповерхівок Одеси. Тепер же ситуація зовсім інша.

Так, за словами представника ВМСУ, російські кораблі ховаються у східній частині Чорного моря.

"Закрилися боновими загородженнями, сидять там і хвилюються, щоб ще туди не прилетіло. Звичайно, щось у них "пішло не так" і ініціатива на нашому боці. А це дуже важливо під час бойових дій", — сказав Плетенчук.

Дмитро Плетенчук про удари по Чорноморському флоту РФ (дивитися з 38 хвилини)

Раніше ЗМІ повідомляли, що ракети "Нептун" пройшли глибоку модернізацію. Українські сили завдали поразки російському кораблю "Костянтин Ольшанський" ракетами "Нептун", у яких, на думку аналітиків, збільшено дальність дії та поліпшено системи наведення.

Також 26 березня в мережі показали свіжі фото корабля "Іван Хурс" у Севастополі. "Іван Хурс" ЧФ РФ втратив розвідувальну апаратуру, яка стояла на кормі військового корабля. Після цього судно не зможе виконувати функції і втратило боєздатність.