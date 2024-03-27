"Супер" та "гіпер" не працює: ракета "Циркон" може летіти не туди, куди потрібно, — експерт

Спеціалісти дослідили уламки російської ракети 3М22 і виявили, що вона не пристосована для тієї роботи, яку зараз виконує.

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Російські ракети "Циркон", якими РФ атакувала Київ 7 лютого та 25 березня — не виконує визначену бойову задачу. Вона летить не туди, куди треба. Про це в коментарі "Суспільному" сказав керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький.

Такий висновок експерти зробили, дослідивши уламки збитих ракет.

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"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", — сказав він.

Він додав, що українська система протиповітряної оборони здатна їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

За словами Кульчицького, бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

"Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде. "Циркон" летить не туди, куди треба", — сказав керівник лабораторії КНДІСЕ.

Ракета "Циркон": що відомо

"Циркон" — протикорабельна, заявлена як гіперзвукова крилата ракета, з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в Росії. Вона призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Її розробило й виробляє Науково-виробниче об'єднання машинобудування у Реутові Московської області.

Характеристики ракети "Циркон" — не розголошуються, але деякі параметри все ж були заявлені:

Дальність стрільби — майже на 600—1000 км;

Висота польоту — 30-40 км;

Швидкість польоту: 5,5 Мах — 7,5 Мах;

Маса БЧ — 300 (до 400) кг;

Довжина — 8-10 м.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олександра Коваленка, "Циркон" може долетіти до Будапешта і Мілана.

Раніше у Defense Express інформували, що пуск ракет "Циркон" неможливо спрогнозувати. Час їхнього підльоту з Криму до Києва вимірюється в хвилинах.