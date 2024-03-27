Неспроможність забезпечити збільшення фінансування Збройних сил ставить Британію у невигідне становище, попередили у штабі оборони країни.

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Британські війська не змогли б воювати з Російською Федерацією більше двох місяців. З цією тезою погодився заступник начальника штабу оборони Великої Британії, генерал-лейтенант Роб Маговен. Про це пише британське видання The Telegraph.

Він вважає, що у гіпотетичних майбутніх війнах британським збройним силам доведеться справлятися з "оперативним ризиком", пов’язаним з відсутністю необхідних ресурсів.

Журналісти зауважують, що заява Маговена пролунала після того, як міністр оборони Британії Грант Шаппс повідомив членам парламенту, що він лобіював перед прем'єром Ріші Сунаком і міністром фінансів Джеремі Хантом виділення більше коштів на оборону в останньому бюджеті, але не домігся збільшення видатків.

"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси… яка є значною… у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося", — заявив він.

За словами Маговена, Великій Британії потрібно витрачати більше грошей на те, що називається "інтегрованою протиповітряною ракетною обороною".

Коли ексміністр збройних сил Британії Марк Франсуа сказав йому, що Британія "не зможе битися з армією Путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів та запасів техніки для цього", Маговен визнав, що це так.

Нагадаємо, 26 березня французький телеканал LCI з посиланням на військові джерела повідомив, що армія країни може бути дислокована в Україні для прямих бойових зіткнень з російськими військами за певних умов.

22 березня начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхар заявив, що Росії не варто очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України тільки поставками зброї.