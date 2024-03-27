"Переводяться в бойові підрозділи": військовослужбовці ТЦК входять до мобільних груп ППО

У Полтавському ТЦК і СП повідомили, що до "військкоматів" переводять воїнів, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

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Військовослужбовці Територіальних центрів комплектування є частиною Збройних сил. Деякі навіть беруть участь у виконанні завдань мобільних груп ППО. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК і СП у Facebook.

Зазначається, що військовослужбовці ТЦК виконують завдання ППО на території області у складі мобільних вогневих груп.

Повідомляється, що ТЦК і СП є складовою частиною Збройних Сил України. Туди переводяться воїни, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Крім того, як зазначили в полтавському обласному ТЦК, військовослужбовці з Територіальних центрів комплектування також переводяться в бойові підрозділи.

"Військовослужбовці ТЦК у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання", — сказано в повідомленні.

Крім того, як зазначається, у складі ТЦК є як військовослужбовці, так і працівники (громадяни). Працівники не носять форму і не мають зброї, а військовослужбовці — мають.

"ТЦК і СП призивають громадян за мобілізацією і за контрактом для різних підрозділів Сил оборони, але направляють у навчальні центри", — йдеться в повідомленні.

Також у Полтавському обласному ТЦК і СП нагадали, що потрапити до ЗСУ можна також поспілкувавшись безпосередньо з військовими частинами або через рекрутингові центри.

Раніше повідомлялося, кого з чоловіків дозволено примусово доставляти в ТЦК. До бази "Оберіг" можуть внести чоловіків, які не прибули за повісткою, не повідомили про свої дані або в інший спосіб ухилилися від служби. Щодо таких громадян роблять позначки про перебування в розшуку, розповів заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар.

Також у ТЦК пояснили, чому нардепи не ухвалюють закон про мобілізацію. У ТЦК чекають на зміни в процесі мобілізації ще з липня 2022 року. Заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Роман Боднар зазначив, що найбільше прагне врегулювання питання прибуття чоловіка до військкомату.