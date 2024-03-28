Косоокість та "неофіційні" діти: чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Фігурант справи про ухилення від мобілізації пояснив, що матиме сумарно шістьох дітей. Перші троє — народжені під час незареєстрованого шлюбу. Друга трійка — діти жінки, з якою він планує одружитись.

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Самбірський міськрайонний суд Львівської області оголосив вирок військовозобов'язаному, якого підозрювали в ухиленні від мобілізації. Чоловік запевняв, що має проблеми зі здоров'ям та збирається стати багатодітним батьком. Згідно з вироком суду, його визнано винним, засудили на три роки, але сидіти у в'язниці йому не доведеться. Деталі вироку у справі ухилянта описані на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

У тексті вироку за судовим провадженням 1-кп/452/162/2024 вказано, що "пригоди" жителя Самбірщини почались 16 листопада 2023 року. Чоловік прибув до Територіального центру комплектування (ТЦК) та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Згідно з висновком ВЛК, його визнали придатним до війська, але він з цим не погодився. Далі була спроба провести повторну медкомісію, але задум не вдався "через відсутність медичної документації". За якийсь час надійшла повістка на виклик, однак її двічі зігнорували: фігурант пояснював, що пройде "альтернативну ВЛК".

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Під час суду чоловік оголосив, на яких підставах, на його думку, він не буде мобілізуватись до ЗСУ. Перша підстава — у нього поганий зір через косоокість. Друга підстава — троє незареєстрованих дітей від однієї жінки та ще троє дітей від іншої жінки, з якою він планує одружитись та їх усиновити. При цьому у тексті вироку вказано, що "він відповідно має намір одружитись із нею, напевно щоб отримати відстрочку від призову та мобілізації".

Мобілізація в Україні - чоловік пояснив, чому від ухиляється від призову Фото: Скриншот

В підсумку 19 березня суд визнав вину чоловіка за ст. 336 Кримінального кодексу — за ухилення від військової служби. Він отримав покарання — позбавлення волі на три роки. Однак сидіти в колонії фігурант не буде: отримав іспитовий термін на найближчі три роки.

Мобілізація в Україні - вирок суду за ухилення від призову Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, у Верховній Раді наближається до фінального голосування законопроєкт про посилення мобілізації та військову службу, який надійшов депутатам у січні 2024 року. Серед правок парламентарів — зміни у переліку підстав для відстрочки та пошук методів, якими можна було б покарати ухилянтів від мобілізації. Попередньо відомо, що їх не каратимуть блокуванням рахунків та забороною керування авто.

Нагадуємо, 27 березня в Міноборони України опублікували основні тези законопроєкту 10449, які стосуються мобілізації 18 та 25-річних українців. Народний депутат Роман Костенко днями пояснив, коли, на його думку, слід очікувати фінального голосування щодо цього закону. Тим часом 25 березня стало відомо про підтримку інших пропозицій парламентарів: вони скасували поняття "обмежено придатний" і усі, хто мав такий статус, мають повторно пройти ВЛК.