Косоглазие и "неофициальные" дети: мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Фигурант дела об уклонении от мобилизации объяснил, что будет иметь суммарно шестерых детей. Первые трое — рожденные во время незарегистрированного брака. Вторая тройка — дети женщины, на которой он планирует жениться.

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Самборский горрайонный суд Львовской области огласил приговор военнообязанному, которого подозревали в уклонении от мобилизации. Мужчина уверял, что имеет проблемы со здоровьем и собирается стать многодетным отцом. Согласно приговору суда, его признали виновным, осудили на три года, но сидеть в тюрьме ему не придется. Детали приговора по делу уклониста описаны на портале Единого государственного реестра судебных решений.

В тексте приговора по судебному производству 1-кп/452/162/2024 указано, что "приключения" жителя Самборщины начались 16 ноября 2023 года. Мужчина прибыл в Территориальный центр комплектования (ТЦК) и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Согласно заключению ВВК, его признали годным к службе, но он с этим не согласился. Далее была попытка провести повторную медкомиссию, но замысел не удался "из-за отсутствия медицинской документации". Через некоторое время поступила повестка на вызов, однако ее дважды проигнорировали: фигурант объяснял, что пройдет "альтернативную ВВК".

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Во время суда мужчина объявил, на каких основаниях, по его мнению, он не будет мобилизоваться в ВСУ. Первое основание — у него плохое зрение из-за косоглазия. Второе основание — трое незарегистрированных детей от одной женщины и еще трое детей от другой женщины, на которой он планирует жениться и их усыновить. При этом в тексте приговора указано, что "он соответственно намерен жениться на ней, наверное, чтобы получить отсрочку от призыва и мобилизации".

Мобилизация в Украине — мужчина объяснил, почему от уклоняется от призыва Фото: Скриншот

В итоге 19 марта суд признал вину мужчины по ст. 336 Уголовного кодекса — за уклонение от военной службы. Он получил наказание — лишение свободы на три года. Однако сидеть в колонии фигурант не будет: получил испытательный срок на ближайшие три года.

Мобилизация в Украине — приговор суда за уклонение от призыва Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в Верховной Раде приближается к финальному голосованию законопроект об усилении мобилизации и военной службе, который поступил депутатам в январе 2024 года. Среди правок парламентариев — изменения в перечне оснований для отсрочки и поиск методов, которыми можно было бы наказать уклонистов от мобилизации. Предварительно известно, что их не будут наказывать блокировкой счетов и запретом управления авто.

Напоминаем, 27 марта в Минобороны Украины опубликовали основные тезисы законопроекта 10449, которые касаются мобилизации 18 и 25-летних украинцев. Народный депутат Роман Костенко на днях объяснил, когда, по его мнению, следует ожидать финального голосования по этому закону. Между тем 25 марта стало известно о поддержке других предложений парламентариев: они отменили понятие "ограниченно годный" и все, кто имел такой статус, должны повторно пройти ВВК.