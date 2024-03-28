Щодня вбивали 4 українців: понад 14 тисяч цивільних загинули внаслідок вторгнення РФ, — ООН

За час повномасштабної війни верифікували 10 675 загиблих та ще 20 080 поранених. у Офісі генпрокурора додали, що станом на ранок 28 березня відомо про 537 вбитих ворогом дітей.

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Моніторингова місія ООН зафіксувала 14 085 загиблих цивільних внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України з 2014 року. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Це означає, що суто статистично росіяни щодня протягом останніх десяти років вбивали чотирьох українців. Зокрема, загинуло 800 дітей", — уточнюють у дописі.

Крім того, у центрі стратегічних комунікацій зазначили, що саме за час повномасштабного вторгнення ООН верифікувала 10 675 загиблих цивільних та ще 20 080 поранених.

За інформацією у Офісі генерального прокурора України, станом на ранок 28 березня 2024 року внаслідок російської агресії загинули 537 дітей, понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

Донецькій – 524;

Харківській – 343;

Херсонській – 149;

Київській – 130;

Дніпропетровській – 125;

Миколаївській – 103;

Запорізькій – 100.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура повідомила, що унаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по селищу Борова Харківської області 27 березня загинула 12-річна дитина.

За інформацією глави МВС України Ігоря Клименка, внаслідок атаки ЗС РФ того ж дня на Харків постраждали 19 осіб. Серед них є діти, а одного чоловіка врятувати не вдалося.