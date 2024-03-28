Повна русифікація: РФ навчатиме "еліту" для роботи в окупації, — розвідка Британії

За даними аналітиків, противник анонсував нову магістерську програму під назвою "Державне та муніципальне управління". Її випускники зможуть працювати на всіх рівнях влади, зокрема й у захоплених регіонах.

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Російські загарбники продовжують тимчасово утримувати під своїм контролем частину українських регіонів. Наразі вони намагаються висувати нові ініціативи щодо управління на окупованих територіях. Детальніше про це розповіли у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 28 березня.

За даними аналітиків, Російська академія народного господарства і державної служби анонсувала нову магістерську програму, яка носитиме назву "Державне і муніципальне управління". Представник навчального закладу поділився, що випускники в майбутньому зможуть отримати навички роботи на всіх рівнях влади. Зокрема йдеться про захоплені землі: Херсонську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області.

Російський міністр юстиції Костянтин Чуйченко також додав, що їм вдалося створити щонайменше 58 федеральних пенітенціарних установ на окупованих територіях України.

"Ймовірно, створення магістерської програми частково спрямоване на подолання нестачі охочих і кваліфікованих кадрів для роботи в російських органах влади на тимчасово окупованих територіях України. Це може бути пов'язано з планами президента Росії Володимира Путіна щодо створення нової адміністративної еліти, про що свідчить його звернення до нації минулого місяця і видання президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили аналітики, це ще одне свідчення про те, що противник намагається русифікувати українські регіони та перевести правову й політичну базу у відповідність до кремлівських законів.

Серед інших подібних заходів — поширення російської судової системи, запровадження російської освітньої програми, видача російських паспортів і створення російської телекомунікаційної інфраструктури.

Кремль продовжує русифікувати окуповані території України Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 25 березня в Центрі національного опору також повідомляли про те, що РФ почала підготовку працівників окупаційних адміністрацій. За даними підпілля, навчати "держслужбовців" працювати в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях будуть у російській академії народного господарства.