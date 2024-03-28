Полная русификация: РФ будет обучать "элиту" для работы в оккупации, — разведка Британии

По данным аналитиков, противник анонсировал новую магистерскую программу под названием "Государственное и муниципальное управление". Её выпускники смогут работать на всех уровнях власти, в том числе и в захваченных регионах.

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Российские захватчики продолжают временно удерживать под своим контролем часть украинских регионов. Сейчас они пытаются выдвигать новые инициативы по управлению на оккупированных территориях. Подробнее об этом рассказали в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 28 марта.

По данным аналитиков, Российская академия народного хозяйства и государственной службы анонсировала новую магистерскую программу, которая будет носить название "Государственное и муниципальное управление". Представитель учебного заведения поделился, что выпускники в будущем смогут получить навыки работы на всех уровнях власти. В частности речь идет о захваченных землях: Херсонскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Российский министр юстиции Константин Чуйченко также добавил, что им удалось создать не менее 58 федеральных пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях Украины.

"Вероятно, создание магистерской программы отчасти направлено на преодоление нехватки желающих и квалифицированных кадров для работы в российских органах власти на временно оккупированных территориях Украины. Это может быть связано с планами президента России Владимира Путина по созданию новой административной элиты, о чем свидетельствует его обращение к нации в прошлом месяце и издание президентского указа в январе 2024 года о создании нового кадрового резерва", — говорится в сообщении.

Как отметили аналитики, это еще одно свидетельство о том, что противник пытается русифицировать украинские регионы и перевести правовую и политическую базу в соответствие с кремлевскими законами.

Среди других подобных мер — распространение российской судебной системы, введение российской образовательной программы, выдача российских паспортов и создание российской телекоммуникационной инфраструктуры.

Кремль продолжает русифицировать оккупированные территории Украины Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 25 марта в Центре национального сопротивления также сообщали о том, что РФ начала подготовку работников оккупационных администраций. По данным подполья, обучать "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства.