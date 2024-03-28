"Завдається шкоди ворогу": ЗСУ останній тиждень утримують ініціативу під Бахмутом (відео)

За словами командира батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Петра Кузика, противник усе ще сподівається на те, щоб просунутися вперед на Донбасі. У зв'язку з цим окупанти шукають слабкі місця в обороні українців.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску по всьому Бахмутському напрямку на Донеччині, проте українські захисники тримають ситуацію під контролем. Детальніше про це розповів командир 3-го батальйону "Свобода" четвертої бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії Петро "Апостол" Кузик" в ефірі телемарафону.

За його словами, противник намагається знайти слабке місце в обороні ЗСУ, але загалом його тактика залишається незмінною. ЗС РФ атакують одразу на різних напрямках у надії, що вийде просунутися вперед. У разі, якщо та сама "тріщина" знаходиться, то вони вже починають на ній концентруватися посилено.

"Можу похвалитися, що зараз немає таких глобальних успіхів, ми "трамбуємо" ворога навіть у такій позиції, коли він намагається тиснути по всій лінії. У нас класно себе проявили оператори дронів та інші підрозділи, тому принаймні цей останній тиждень поки що ініціатива в нас. Я вам більше скажу, ми досить суттєво прорідили лави окупантів",- заявив Петро Кузик.

Окремо було зазначено, що в район Бахмута на Донбасі російські окупанти перекинули свіжі сили та військову техніку. Особливо це відчувається на тих ділянках, де у противника фіксувалося виснаження. Нині ж відбувається нова активізація і техніки справді багато.

"Хоча останній тиждень досить успішно завдається шкоди ворогу не тільки по нашому підрозділу, а й по "сусідах" справа і зліва. Штурми тривають, буває й так, що штурмують і вночі, і вдень, майже не даючи перепочити", — підсумував боєць із позивним "Апостол".

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що поблизу Часового Яру Донецької області на одного бійця Сил оборони йде 7-10 росіян. Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна", пояснив, чому українські війська відходять з позицій, і назвав однією з головних проблем на фронті використання ворогом керованих авіаційних бомб, а також ФАБів.