Між позиціями 50 метрів: РФ штурмує "м'ясом" майже знищені Терни, — командир ЗСУ (відео)

Військовослужбовець Станіслав Краснов розповів, що через брак боєприпасів Сили оборони покладаються на БПЛА. В той самий час окупанти снарядів не економлять, як і не жаліють свою "низькоякісну піхоту".

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Відстань між українськими та ворожими позиціями в районі Тернів подекуди становить лише 50 метрів. Тривають напружені бої. Детальніше про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямі в ефірі телемарафону 28 березня розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

"Вони кидають вперед оцю низькоякісну м’ясну піхоту, наприклад "Шторм-Z". Щоб вони пролізли хоча б метр під прикриттям темряви чи сильного артилерійського обстрілу і закопалися", — пояснив військовий.

ЗС РФ не жаліють це "м’ясо", адже воно складається з колишніх в’язнів, наркозалежних та алкоголіків. Вже за ними йдуть професійніші групи закріплення, які краще забезпечені зброєю та добре підготовлені.

Українські сили займають позиції в самих Тернах, які розміщені в упадині, попереду них та на висотах позаду. Російські окупанти стоять на висотах попереду села. Основні бої нині точаться в низині.

Село Терни на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Певної переваги немає, бо артилерія з обох боків працює з висот. В Тернах майже все знищено, росіяни постійно обстрілюють, не жаліють навіть КАБів. Був день, коли вони одночасно вдарили 6 КАБами по Тернах. Майже всі будинки знищені, але, як не дивно, ще якась кількість місцевих тут залишається", — зазначив Краснов.

З його слів, загалом ситуація на Лимано-Куп’янському напрямі "стабільно напружена". Сили оборони щодня відбивають 10-20 ворожих атак.

"Була (ситуація, — ред.) дуже-дуже напружена. Зараз нам вдалося добре надавати ворогу по зубах, і вона стала просто напружена", — підкреслив командир.

Він підтвердив, що захисники через брак боєприпасів для артилерії покладаються на БПЛА різного типу. Водночас ЗС РФ боєприпаси не економлять, їхня артилерія "не замовкає". У застосуванні безпілотників сили рівні.

Попри це Силам оборони вдається просуватись. Зокрема, "суттєво відкинути ворога назад" допомогли БПЛА з нічними камерами.

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, що Орлівка обійшлася ЗС РФ у кілька підрозділів. З його слів, тепер увага ворога на Авдіївському напрямі зосереджена на Семенівці.

У 79 ОДШБр показали, як знищили взвод ворожих військ ще до початку бою. Пресслужба зазначила, що ЗС РФ зазнають "шалених втрат" під час щоденних штурмів в районі Новомихайлівки.