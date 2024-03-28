У Держдепі закликали Україну не приховувати реальний стан на полі бою та відкрити "сувору правду"

Джеймс Рубін із Державного департаменту США звернув увагу на те, що воєнні кореспонденти, навпаки, "повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського".

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Високопоставлений американський дипломат, відповідальний за протидію дезінформації, вважає, що український президент Володимир Зеленський має бути більш відкритим до розкриття інформації стосовно воєнного стану в Україні. З відповідною заявою виступив Джеймс Рубін очолює Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США, який висвітлює пропагандистські та дезінформаційні зусилля ворожих держав, інформує Politico.

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Посадовець зазначив, що українська влада іноді "може чинити опір свободі інформації, яка є нормальною у США". Він звернув увагу на те, що воєнні кореспонденти, навпаки, "повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського". Все ж, на його думку, це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, яке Росія створила для усіх своїх людей.

Він припустив, що кращий доступ підсилить термінову потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Рубін додав, що хоча країна й "рухається в правильному напрямку", вона ще не є "повноцінною демократією" — з деякими негативними наслідками для потоку відповідної інформації.

Рубін, колишній речник Державного департаменту, консультував головного дипломата Мадлен Олбрайт під час конфлікту в колишній Югославії в 1990-х роках. Він також консультував нинішнього президента Джо Байдена щодо зовнішньої політики під час його роботи в Сенаті.

Нагадаємо, 28 березня представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не відправлятимуть війська до України. Країна працює з Францією у сфері підтримки нашої держави в обороні від російських загарбників.