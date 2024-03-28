Росіяни піднімали Ту-22 кілька разів за день: у ЗСУ розповіли про цілі РФ (відео)

За словами спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, російські літаки можуть використовуватися не тільки для ракетних ударів, а й для виконання різних внутрішніх маневрів.

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Під час повітряної тривоги 27 березня кілька Ту-22м3 прямували до пускових рубежів біля Криму, але потім, за даними моніторингових Telegram-каналів, повернулися, після чого два борти Ту-22м3 злетіли з аеродрому Шайківка в бік північних регіонів України, проте пусків не зафіксовано. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив поведінку окупантів в ефірі "24 каналу".

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Євлаш зазначив, що російські літаки можуть використовуватися не тільки для ракетних ударів, а й для виконання різних внутрішніх маневрів. Крім того, іноді окупанти просто переміщують літаки. Повітряна тривога в Україні активізується при піднятті російських літаків у повітря, коли зростає потенційний ризик ракетних атак.

Представник ЗСУ наголосив, що необхідно серйозно ставитися до сигналів тривоги.

"Ми не можемо ризикувати життями наших громадян. Просимо всіх українців не нехтувати сигналами тривоги та спускатися в укриття, оскільки ворог підступний і може застосувати зброю будь-якої миті", — зазначив Євлаш.

Він також зазначив, що Сили оборони не можуть бути впевненими в тому, які дії планує вчинити ворог, і що тактика використання літаків для маневрів не нова. Приклад тому — постійні злети винищувачів МіГ-31К, носіїв "Кинджалів".

"Не можна сказати, що це нова тактика, але для того, щоб тримати в тонусі наші сили ППО, вони використовують такі переміщення", — додав Євлаш.

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Що з себе представляють російські бомбардувальники

Найчастіше для атак на Україну російська сторона застосовує стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3. Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, що має дальність польоту до 13 тисяч кілометрів і здатний нести на собі майже два десятки ракет. Бомбардувальники Ту-22м3 також активно використовуються в атаках, з них запускають ракети Х-22, які важко перехопити.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня ЗС РФ атакували низку областей України за допомогою крилатих ракет Х-22, протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300 і 28 безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131.

Також 28 березня стало відомо, що росіяни почали модернізувати авіабомби і застосовувати їх на певних ділянках фронту. За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, така авіабомба може долати 60-70 кілометрів.