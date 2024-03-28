"Лише 3% вразили військові цілі": Умєров розповів про результати атак ЗС РФ

За даними Міноборони, від російських обстрілів в основному страждала цивільна інфраструктура. Рустем Умєров наголосив, що від ефективності української ППО залежить безпека членів НАТО.

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Цілями для більшості російських ударів найчастіше стають цивільні об’єкти. Велику частину жертв серед мирних мешканців спричинили обстріли. Про це 28 березня повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він розповів, що виступив на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО. Обговорення стосувалось нещодавніх масованих авіаударів з боку РФ та необхідності посилення української ППО.

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру", — проінформував Умєров.

В ООН підтвердили, що 712 з 1804 жертв серед цивільних за останні три місяці загинули внаслідок ракетних обстрілів та атак баражуючими боєприпасами.

"Надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України. У цьому питанні важлива підтримка партнерів. Це врятує тисячі невинних життів", — підкреслив голова Міноборони.

Він додав, що чим більше російських ракет зіб’ють над Україною, тим меншу загрозу вони становитимуть для сусідніх країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 28 березня ЗС РФ обстріляли Херсон, Харківську та Донецьку області. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожі атаки.

Також 28 березня голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко попередив, що Росія може вдарити ракетами "Циркон" по містах, в яких потенційно немає Patriot. Окрім того, військовий повідомив про ризик комбінованих ударів.