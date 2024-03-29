Немає живого місця: OSINT-аналітики показали карту руху ракет РФ по Україні 29 березня

За даними OSINT-аналітиків, ракети летіли з Криму, а також інших окупованих територій України. Пуски ще деяких повітряних цілей здійснювалися вже з російських регіонів.

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OSINT-аналітики опублікували інфографіку приблизної траєкторії польоту крилатих ракет дальнього радіусу дії Х-101/555, а також аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" під час ранкової атаки ЗС РФ на Україну 29 березня. Відповідний пост зробив Telegram-канал monitorwar.

При цьому, як зазначають аналітики, на карті не відображені маршрути руху ударних дронів Shahed. Усі дані взято з офіційних повідомлень Повітряних сил ЗСУ.

Схема польоту російських ракет над Україною 29 березня Фото: Monitorwar

"Маршрути можуть бути спеціально з похибкою/не до кінця доведені. Уся інформація на карті публічна, жодної цінності ворогу не несе. Інформація збирається з офіційного телеграм-каналу Повітряних сил України", — йдеться в повідомленні аналітиків.

Судячи з карти, ракети летіли з Криму, а також інших окупованих територій України, також частина ракет була випущена з території Росії.

Також аналітики представили карту вибухів і активності ППО на території України 29 березня.

Карта вибухів і роботи ППО 29 березня

Масований обстріл України 29 березня

Зранку 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

За даними командування, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити і знищити 84 повітряні цілі.