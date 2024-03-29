Ескалація Путіна наближається: реакція Заходу на війну в Україні грає на руку РФ, — NYT

За словами експерта Ханни Нотте, оскільки ситуація із західною військовою підтримкою України неясна, наступні кілька місяців надають Кремлю вікно можливостей для проведення нових наступальних дій.

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Через тиждень після теракту в Москві Кремль продовжує стверджувати, що Україна причетна до події, що свідчить про прагнення Путіна збільшити напруженість на фронті. Про це пише експертка з російської зовнішньої та безпекової політики Ханна Нотте в колонці видання The New York Times.

За її словами, Путін планував посилити напруженість на українському фронті і збільшити кількість повітряних бомбардувань по містах України. Це б продемонструвало звичайним громадянам Росії, що ті, хто завдає шкоди їхнім інтересам, будуть покарані.

"Це також відвернуло б увагу від нездатності органів безпеки запобігти нападу і, можливо, навіть привернуло б більшу підтримку війни", — пише Нотте.

Згідно з її думкою, Путін був готовий посилити тиск на Україну як на фронті, так і в тилу, навіть без теракту в Москві. Цьому, зокрема, сприяло його переобрання на посаду.

Експерт зазначив, що наразі російські збройні сили мають як матеріальну, так і чисельну перевагу над українськими військовими. Ситуація також сприятлива для РФ у часовому аспекті: з огляду на тривалу невизначеність щодо західної військової підтримки Києва, наступні кілька місяців надають Москві унікальні можливості для проведення нових наступальних операцій.

Одночасно з активізацією на фронті в Україні Путін також проявив активність на міжнародній арені. Цьому свідчить відмова від переговорів зі США з питань запобігання розповсюдженню ядерної зброї, а також небажання вирішувати інші міжнародні проблеми.

За даними джерела, однією з причин такої "зухвалої поведінки РФ" стала слабка реакція Заходу. Наприклад, навіть через два роки з початку великомасштабної війни в Європі, там все ще "готуються до рішучих дій". Допомога, спрямована Україні, як і раніше, не надходить досить активно. Крім того, майбутні вибори президента в США створюють певні обмеження для Вашингтона в підтримці Києва.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, про що заявив німецький генерал Карстен Бройер. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.