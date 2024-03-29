Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Ескалація Путіна наближається: реакція Заходу на війну в Україні грає на руку РФ, — NYT

Путін
Фото: Відкриті джерела | Реакція Заходу на війну в Україні грає на руку РФ

За словами експерта Ханни Нотте, оскільки ситуація із західною військовою підтримкою України неясна, наступні кілька місяців надають Кремлю вікно можливостей для проведення нових наступальних дій.

Related video

Через тиждень після теракту в Москві Кремль продовжує стверджувати, що Україна причетна до події, що свідчить про прагнення Путіна збільшити напруженість на фронті. Про це пише експертка з російської зовнішньої та безпекової політики Ханна Нотте в колонці видання The New York Times.

За її словами, Путін планував посилити напруженість на українському фронті і збільшити кількість повітряних бомбардувань по містах України. Це б продемонструвало звичайним громадянам Росії, що ті, хто завдає шкоди їхнім інтересам, будуть покарані.

"Це також відвернуло б увагу від нездатності органів безпеки запобігти нападу і, можливо, навіть привернуло б більшу підтримку війни", — пише Нотте.

Згідно з її думкою, Путін був готовий посилити тиск на Україну як на фронті, так і в тилу, навіть без теракту в Москві. Цьому, зокрема, сприяло його переобрання на посаду.

Експерт зазначив, що наразі російські збройні сили мають як матеріальну, так і чисельну перевагу над українськими військовими. Ситуація також сприятлива для РФ у часовому аспекті: з огляду на тривалу невизначеність щодо західної військової підтримки Києва, наступні кілька місяців надають Москві унікальні можливості для проведення нових наступальних операцій.

Одночасно з активізацією на фронті в Україні Путін також проявив активність на міжнародній арені. Цьому свідчить відмова від переговорів зі США з питань запобігання розповсюдженню ядерної зброї, а також небажання вирішувати інші міжнародні проблеми.

За даними джерела, однією з причин такої "зухвалої поведінки РФ" стала слабка реакція Заходу. Наприклад, навіть через два роки з початку великомасштабної війни в Європі, там все ще "готуються до рішучих дій". Допомога, спрямована Україні, як і раніше, не надходить досить активно. Крім того, майбутні вибори президента в США створюють певні обмеження для Вашингтона в підтримці Києва.

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що у Заходу є 5 років на підготовку до оборони, про що заявив німецький генерал Карстен Бройер. За його словами, поточна військова ситуація в Україні не дозволяє говорити про "заморожування" конфлікту. При цьому Москва може готувати нову агресію проти країн НАТО.