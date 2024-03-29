Эскалация Путина приближается: реакция Запада на войну в Украине играет на руку РФ, — NYT

По словам эксперта Ханны Нотте, поскольку ситуация с западной военной поддержкой Украины неясна, следующие несколько месяцев предоставляют Кремлю окно возможностей для проведения новых наступательных действий.

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Через неделю после теракта в Москве Кремль продолжает утверждать, что Украина причастна к происшествию, что свидетельствует о стремлении Путина увеличить напряженность на фронте. Об этом пишет эксперт по российской внешней политике и безопасности Ханна Нотте в колонке издания The New York Times.

По ее словам, Путин планировал усилить напряженность на украинском фронте и увеличить число воздушных бомбардировок по городам Украины. Это бы продемонстрировало обычным гражданам России, что те, кто причиняет вред их интересам, будут подвергнуты наказанию.

"Это также отвлекло бы внимание от неспособности органов безопасности предотвратить нападение и, возможно, даже привлекло бы большую поддержку войны", — пишет Нотте.

Согласно ее мнению, Путин был готов усилить давление на Украину как на фронте, так и в тылу, даже без теракта в Москве. Этому, в частности, способствовало его переизбрание на должность.

Эксперт отметил, что в настоящее время российские вооруженные силы обладают как материальным, так и численным преимуществом над украинскими военными. Ситуация также благоприятна для РФ во временном аспекте: учитывая затянувшуюся неопределенность в отношении западной военной поддержки Киева, следующие несколько месяцев предоставляют Москве уникальные возможности для проведения новых наступательных операций.

Одновременно с активизацией на фронте в Украине Путин также проявил активность на международной арене. Этому свидетельствует отказ от переговоров с США по вопросам предотвращения распространения ядерного оружия, а также нежелание решать другие международные проблемы.

По данным источника, одной из причин такого "дерзкого поведения РФ" стала слабая реакция Запада. Например, даже спустя два года с начала крупномасштабной войны в Европе, там все еще "готовятся к решительным действиям". Помощь, направленная Украине, по-прежнему не поступает достаточно активно. Кроме того, предстоящие выборы президента в США создают определенные ограничения для Вашингтона в поддержке Киева.

Напомним, 22 марта сообщалось, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, о чем заявил немецкий генерал Карстен Бройер. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.