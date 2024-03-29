Демонстрація для Китаю: Тайвань закликав США продовжити допомагати Україні, — NYT

За словами тайванського міністра закордонних справ Джозефа Ву, якщо Російській Федерації вдасться окупувати значну частину українських територій, то це розглядатиметься як "перемога авторитарних режимів".

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Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що США повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні, інакше Китай посилить свою пропаганду про те, що Сполучені Штати нібито є ненадійним партнером. Про це повідомляє видання The New York Times.

"Світ не чорно-білий, у ньому все взаємопов'язано, тому неправильно розглядати виключно один конфлікт за один раз. Тому ми переконані, що США не можна відмовлятися від підтримки України", — зазначає тайванський дипломат.

Міністр наголосив, що якщо Російській Федерації вдасться окупувати значну частину українських територій і назвати це своєю "перемогою", то це розглядатиметься як "перемога авторитарних режимів". У цьому контексті він вказав на зв'язок між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном зараз.

"Тепер вони пов'язані одне з одним", — зазначив Джозеф Ву.

Також, за словами глави МЗС Тайваню, якщо Штати відмовляться постачати зброю Україні, Китай може вирішити скористатися тактикою, схожою на ту, яку використовує Росія.

Також дипломат вказав, що Пекін поширює пропаганду про те, що НАТО нібито змусило очільника РФ Володимира Путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну, а США в підсумку нібито не мають наміру підтримувати Київ.

"Тому рішучість США в наданні підтримки тим країнам, які страждають від авторитарної агресії, надзвичайно важлива", — резюмував він.

Раніше Фокус писав, що тайванський уряд проводить переозброєння армії, готуючись до можливого протистояння з КНР. Водночас західні ЗМІ стурбовані намірами Пекіна наростити кількість ядерних боєголовок: ядерний арсенал у цієї країни поки що менший, ніж у США й РФ.