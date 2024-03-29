Демонстрация для Китая: Тайвань призвал США продолжить помогать Украине, — NYT

По словам тайваньского министра иностранных дел Джозефа Ву, если Российской Федерации удастся оккупировать значительную часть украинских территорий, то это будет рассматриваться как "победа авторитарных режимов".

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что США должны продолжать оказывать военную поддержку Украине, иначе Китай усилит свою пропаганду о том, что Надеюсь Штаты якобы являются ненадежным партнером. Об этом сообщает издание The New York Times.

"Мир не черно-белый, в нем все взаимосвязано, поэтому неправильно рассматривать исключительно один конфликт за один раз. Поэтому мы убеждены, что США нельзя отказываться от поддержки Украины", — отмечает тайваньский дипломат.

Министр подчеркнул, что если Российской Федерации удастся оккупировать значительную часть украинских территорий и назвать это своей "победой", то это будет рассматриваться как "победа авторитарных режимов". В этом контексте он указал на связь между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном сейчас.

"Теперь они связаны друг с другом", — отметил Джозеф Ву.

Также, по словам главы МИД Тайваня, если Штаты откажутся поставлять оружие Украине, Китай может решить воспользоваться тактикой, похожей на ту, которую использует Россия.

Кроме этого, дипломат указал, что Пекин распространяет пропаганду о том, что НАТО якобы заставило главу РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину, а США в конечном итоге якобы не намерены поддерживать Киев.

"Поэтому решимость США в оказании поддержки тем странам, которые страдают от авторитарной агрессии, чрезвычайно важна", — резюмировал он.

Ранее Фокус писал, что тайваньское правительство проводит перевооружение армии, готовясь к возможному противостоянию с КНР. В то же время западные СМИ обеспокоены намерениями Пекина нарастить количество ядерных боеголовок: ядерный арсенал у этой страны пока что меньше, чем у США и РФ.