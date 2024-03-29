"Під час падіння загубила двигун": у Сумській області підірвали ракету Х-59 (відео)

Російська ракета вагою 930 кілограмів впала у лісі, не здетонувавши. Після підриву саперами загорілася суха трава, тож поліції довелося тушити полум’я.

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На Сумщині виявили ворожу авіаційну ракету, яка не здетонувала. 29 березня пресслужба поліції Сумської області поділилась кадрами її підриву.

Повідомляється, що ракету помітив під час патрулювання поліціянт Іван Коваленко.

"Ворожа ракета була виявлена у лісі неподалік одного із сіл Сумської області. Під час падіння вона не вибухнула, але отримала пошкодження корпусу і загубила двигун", — зазначили в поліції.

Фото з місця подій Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

Вибухотехніки встановили, що знахідкою є ракета Х-59 "Овод".

"Ця ракета класу "повітря – земля", приблизно сім метрів завдовжки, важить 930 кілограмів та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів. При влучанні в ціль — спричиняє серйозні руйнування та загибель людей. Подібна зброя, у разі виявлення, знищується системами протиповітряної оборони ще в польоті, але якщо не вибухнула під час падіння, то знешкоджується саперами на місці виявлення", — проінформувала пресслужба.

Фото з місця подій Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

Сапери оглянули ракету та відокремили її бойову частину від корпусу. Пізніше її знищили за допомогою накладного заряду вибухівки.

"Від вибуху зайнялася суха трава на узліссі біля поля, тож поліціянтам довелося ще й гасити загоряння, аби полум’я не перекинулося на ліс", — розповіли у відомстві.

Українцям нагадали, що в разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна підходити близько та торкатись їх.

"Є дані про те, що ворог споряджає деяку свою зброю, яку використовує проти українців, спеціальними пристроями відкладеної дії. Вони можуть спрацювати навіть через кілька годин, а то й діб після падіння", — підкреслила пресслужба.

Виявивши вибухонебезпечний предмет, потрібно відійти на щонайменше 100 метрів та зателефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, вночі на 29 березня ЗС РФ здійснили масований обстріл України. В "Укренерго" повідомляли, що ворог вдарив по енергооб’єктах.

У Повітряних силах ЗСУ інформували, що Росія запустила 99 повітряних цілей, серед яких були девʼять керованих авіаційних ракет Х-59.