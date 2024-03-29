"Дуже хотів медаль": у ВМС відповіли, як російські окупанти збили свій Су-27 в Криму (відео)

У командуванні підтвердили, що літак фактично знищений, а льотчика врятували. Зі слів речника Дмитра Плетенчука, проти РФ зіграв "людський фактор".

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28 березня у тимчасово окупованому Севастополі впав у море літак Су-27. Окупаційна влада заявила, що пілот встиг катапультуватись, його підібрали у 200 метрах від берега. 29 березня інцидент прокоментував в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Військовий зазначив, що завдяки ударам Сил оборони Чорноморський флот РФ зазнав "досить суттєвих втрат". Однак сказати, що він лишився "без очей" після ураження корабля "Иван Хурс", не можна через наявність у ворога повітряної розвідки.

"Вони використовують різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27 (таких, як впав вчора у них збитий власними силами) і закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва, включно з іншими літаками. Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий", — сказав Плетенчук.

Спочатку повідомлялось, що на кадрах — Су-35

Речник ВМС підтвердив, що збитий над Севастополем літак належав РФ та був знищений "власними силами".

"У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський фактор, і в результаті хтось з операторів просто збив власний літак. Була оголошена тривога, і, мабуть, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися — свій чи чужий", — розповів Плетенчук.

За інформацією ВМС, ворожий льотчик вцілів — його врятували.

"Але літак, як ви бачили на відео, було фактично знищено. Ми підтверджуємо, що це літак саме російських Збройних сил", — підкреслив військовий.

Коментар Дмитра Плетенчука (про Су-27 — з 2:46)

Нагадаємо, у британському Міноборони показали наслідки ударів Сил оборони по Севастополю. Аналітики зазначили, що попри зусилля РФ обмежити втрати боєздатність ворожого Чорноморського флоту падає.

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