"Очень хотел медаль": в ВМС ответили, как российские оккупанты сбили свой Су-27 в Крыму (видео)

В командовании подтвердили, что самолет фактически уничтожен, а летчика спасли. По словам представителя Дмитрия Плетенчука, против РФ сыграл "человеческий фактор".

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28 марта во временно оккупированном Севастополе упал в море самолет Су-27. Оккупационные власти заявили, что пилот успел катапультироваться, его подобрали в 200 метрах от берега. 29 марта инцидент прокомментировал в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Военный отметил, что благодаря ударам Сил обороны Черноморский флот РФ понес "достаточно существенные потери". Однако сказать, что он остался "без глаз" после поражения корабля "Иван Хурс", нельзя из-за наличия у врага воздушной разведки.

"Они используют различные типы самолетов, начиная от советских Су-27 (таких, как упавший вчера у них сбитый собственными силами) и заканчивая Mohajer-6 иранского производства, включая другие самолеты. Поэтому сказать, что они не имеют средств для ведения разведки, я не готов", — сказал Плетенчук.

Сначала сообщалось, что на кадрах — Су-35

Представитель ВМС подтвердил, что сбитый над Севастополем самолет принадлежал РФ и был уничтожен "собственными силами".

"У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий фактор, и в результате кто-то из операторов просто сбил собственный самолет. Была объявлена тревога, и, видимо, кто-то очень хотел получить медаль за сбитый самолет, поэтому не стал разбираться — свой или чужой", — рассказал Плетенчук.

По информации ВМС, вражеский летчик уцелел — его спасли.

"Но самолет, как вы видели на видео, был фактически уничтожен. Мы подтверждаем, что это самолет именно российских Вооруженных сил", — подчеркнул военный.

Комментарий Дмитрия Плетенчука (о Су-27 — с 2:46)

Напомним, в британском Минобороны показали последствия ударов Сил обороны по Севастополю. Аналитики отметили, что несмотря на усилия РФ ограничить потери боеспособность вражеского Черноморского флота падает.

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