Побратим Leopard 1: Іспанія виставила на аукціон танки M60A3

Попри моральну застарілість, M60A3 TTS має кращий захист, ніж Leopard 1 і дозволяє штатно встановлювати динамічний захист.

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Військово-морські сили Іспанії виставили на аукціон танки M60A3 TTS, які виводилися з експлуатації в період 2010—2020 років. Про це повідомляє іспанський портал InfoDefensa.

Корпус морської піхоти мав на озброєнні танки M60A3 TTS, які тепер продають із початковою вартістю 48 924 євро. Також умовою для учасників є залишити завдаток 20% від базової ціни тендеру. Кінцевий термін подання документації та пропозицій закінчується 22 квітня. Після цього 24 квітня оголосять отримані пропозиції. Кількість машин, які виставили на аукціон, не називається. Проте технічний стан визначено як такий, що вони ще мають цінність.

Відомо, що іспанська армія отримала близько 260 танків M60A3 TTS і M60A1, які поступили із Західної Німеччини, де їх зберігала армія США. Танки були не новими та надійшли без засобів звʼязку й додаткового озброєння. Компанія Santa Barbara Blindados займалась приведенням танків у боєздатний стан.

Із початку 2010-х Іспанія почала виводити з експлуатації танки M60A3 TTS. Останню машину вивели у 2022 році, її передали в Школу морської піхоти імені генерала Альбасете й Фустера. У Defense Express додають, що M60A3 TTS — це остання модифікація танка M60, яку створили в 1980-х роках. Попри вік танк мав інтегрований тепловізійний приціл навідника Raytheon AN/VSG2.

Турецька модернізація M60 з новою баштою Фото: Sig Sauer

ЗСУ не мають на озброєні M60A3 TTS, але є мостоукладники M60 AVLB на базі танка. У строю деяких країн світу існує багато М60. Туреччина навіть розробила модернізацію з новою баштою MZK. Турецька армія має 900 M60 у строю. Водночас M60A3 TTS тієї ж епохи, що й Leopard 1, але має кращий захист і йому передбачено динамічний захист. Гармата так само, як і у Leopard 1, має калібр 105-мм.

Нагадаємо, Тайвань оголосив про плани модернізувати танки M60A3, який складається з 400 машин.

У березні стало відомо, що українські Leopard 1 отримали рідкісні HESH-снаряди.