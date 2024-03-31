Обстріл Бєлгорода: у РФ заявили про сильні руйнування і пожежу внаслідок атаки (відео)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, унаслідок атаки постраждала одна жінка — мешканка будинку, у якому спалахнула пожежа.

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У ніч на неділю, 31 березня, у Бєлгороді пролунали вибухи. У РФ повідомили нібито про ліквідацію 10 повітряних цілей на підльоті до міста. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала жінка — мешканка будинку, в якому спалахнула пожежа. У постраждалої опік руки, їй надали допомогу на місці.

Пост В'ячеслава Гладкова

"У місті Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, у двох із яких сталося загоряння", — зазначив він.

Також губернатор заявив про пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання.

Гладков повідомив, що над регіоном нібито було збито повітряні цілі.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ в селищі Травневий є різні руйнування у двох приватних домоволодіннях, також пошкоджено один автомобіль. У селищі Дубове в одному приватному домоволодінні вибито вікна, посічено фасад і паркан, у селі Таврове посічено паркан приватного домоволодіння", — додав він.

Нагадаємо, вночі 29 березня в Бєлгороді поскаржилися на черговий обстріл. За даними російських медіа, "прильоти" нібито було зафіксовано на бульварі Юності, вулицях Єсеніна та Губкіна, а також на території мікрорайону Харківська гора.