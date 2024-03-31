Обстрел Белгорода: в РФ заявили про сильные разрушения и пожар в результате атаки (видео)

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадала одна женщина — жительница дома, в котором вспыхнул пожар.

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В ночь на воскресенье, 31 марта, в Белгороде прозвучали взрывы. В РФ сообщили якобы о ликвидации 10 воздушных целей на подлете к городу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела пострадала женщина — жительница дома, в котором вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки, ей оказали помощь на месте.

Пост Вячеслава Гладкова

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание", — отметил он.

Также губернатор заявил про повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.

Гладков сообщил, что над регионов якобы были сбиты воздушные цели.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения", — добавил он.

Напомним, ночью 29 марта в Белгороде пожаловались на очередной обстрел. По данным российских медиа, "прилеты" якобы были зафиксированы на бульваре Юности, улицах Есенина и Губкина, а также на территории микрорайона Харьковская гора.