60% надбавки: у британській розвідці розповіли, які проблеми принесли санкції для Росії

За даними аналітиків, противник більше не може вільно торгувати товарами або купувати їх. Якщо виробництво боєприпасів для війни в Україні вдалося налагодити, то з іншими системами озброєння набагато складніше, адже потрібні іноземні компоненти.

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Через повномасштабну війну в Україні проти Росії було введено міжнародні санкції. Вони порушили постачання ключових товарів для оборонної промисловості Кремля. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 1 квітня.

За даними аналітиків, російська ізоляція значно обмежує кількість країн, з якими Москва може прямо співпрацювати. Торгівля в такий спосіб збільшує час поставки і вартість товарів, які раніше можна було придбати спокійно.

"За даними дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії, країни третьої сторони стягують понад 60 відсотків надбавки до ціни за експорт у Росію деяких товарів, що підпадають під санкції", — ідеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики додали, що попри санкції Росії за останній час вдалося збільшити виробництво ключових боєприпасів. Водночас, міжнародні обмеження з великою ймовірністю позначаться на виробництві більш просунутого озброєння і складних системах, які використовують російські окупанти на полі бою.

Зокрема йдеться про ті системи, які перебувають у стадії виробництва і розробки. Вони майже напевно сильно залежать від іноземних компонентів і технологій.

"Санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію на експорт російської зброї, а також значно ускладнюють механізми платежів до Росії. Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту озброєнь і збільшенню затримок із поставками, зокрема для решти покупців зброї", — продовжили аналітики.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, у період з 2019 по 2023 рік частка Росії у світовій торгівлі знизилася до 11 відсотків. З 2014 по 2018 рік вона була на рівні 21%.

У британській розвідці розповіли, з якими труднощами зіткнулася Росія через санкції Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 31 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європа не хоче забороняти Росії обходити санкції. За його словами, у Заходу є всі інструменти для того, щоб обмеження справді були ефективними, однак співпраця з Кремлем на третій рік повномасштабної війни триває.