60% надбавки: в британской разведке рассказали, какие проблемы принесли санкции для России

По данным аналитиков, противник больше не может свободно торговать товарами или покупать их. Если производство боеприпасов для войны в Украине удалось наладить, то с другими системами вооружения намного сложнее, ведь нужны иностранные компоненты.

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Из-за полномасштабной войны в Украине против России были введены международные санкции. Они нарушили поставки ключевых товаров для оборонной промышленности Кремля. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 1 апреля.

По данным аналитиков, российская изоляция значительно ограничивает число стран, с которыми Москва может прямо сотрудничать. Торговля в такой способ увеличивает время поставки и стоимость товаров, которые раньше можно было приобрести спокойно.

"По данным исследования Института развивающихся экономик Банка Финляндии, страны третьей стороны взимают более 60 процентов надбавки к цене за экспорт в Россию некоторых товаров, подпадающих под санкции", — говорится в сообщении.

Отдельно британские аналитики добавили, что несмотря на санкции России за последнее время удалось увеличить производство ключевых боеприпасов. В то же время, международные ограничения с большой вероятностью скажутся на производстве более продвинутого вооружения и сложных системах, которые используют российские оккупанты на поле бля.

В частности речь идет о тех системах, которые находятся в стадии производства и разработки. Они почти наверняка сильно зависят от иностранных компонентов и технологий.

"Санкции, вероятно, продолжают нарушать как спрос, так и предложение на экспорт российского оружия, а также значительно усложняют механизмы платежей в Россию. Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта вооружений и увеличению задержек с поставками, в том числе для оставшихся покупателей оружия", — продолжили аналитики.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в период с 2019 по 2023 год доля России в мировой торговли снизилась до 11 процентов. С 2014 по 2018 он был на уровне 21%.

В британской разведке рассказали, с какими трудностями столкнулась Россия из-за санкций Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 31 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа не хочет запрещать России обходить санкции. По его словам, у Запада есть все инструменты для того, чтобы ограничения действительно были эффективными, однако сотрудничество с Кремлем на третий год полномасштабной войны продолжается.