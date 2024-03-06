РФ проводит импортозамещение: электронику в ракетах заменяют на российскую, — СМИ (фото)

По крайней мере на части микросхем РФ уже устанавливает собственные платы, в частности в блоке спутниковой навигации СН-99 заметны изделия российских предприятий, пишут журналисты.

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Россия начала активно заменять западные микросхемы на собственную микроэлектронику в военной продукции. Об этом сообщает Defense Express.

Несмотря на общее представление, что западные санкции не влияют на возможности РФ получать гражданскую западную электронику, в РФ начали импортозамещение. Об этом говорит отчет анализа блоков спутниковой навигации CH-99. Они используются в крылатых и управляемых российских ракетах.

На субмодуле приема сигналов от спутниковой навигации микросхема командного устройства была произведена в "НИИ космического приборостроения", а приемники сигналов сделал АО "Российский институт радионавигации и времени", входящий в концерн "Алмаз-Антей". Также на субмодуле российской разработки пьезоэлектрические фильтры и конвертор напряжения.

Суббмодуль приемников сигналов спутниковой радионавигационной системы GLONASS и управления Фото: Defense Express

Часть микросхем уже являются российскими, но авторы отмечают, что общая зависимость от западных микросхем до сих пор сохраняется. В целом в СН-99 много чипов американских компаний. При этом маркировку с них пытаются убрать, чтобы было трудно установить происхождение компонентов. Также в РФ смогли кустарно доработать модуль СН-99, что позволило увеличить количество каналов связи со спутниками с 24 до 50.

Слева старая плата, справа — с увеличенным количеством каналов связи Фото: Defense Express

Процесс замены микросхем на российские может свидетельствовать о том, что Россия имеет проблемы с получением западных микросхем в достаточном количестве. Однако не исключено, что Кремль ожидал большую эффективность санкций, поэтому сейчас начал процесс производства собственных микросхем, которые нужно использовать. Также замена комплектующих на российские не повлияла на характеристики главного прибора, пишут журналисты.

Напомним, 20 февраля аналитики CAR писали, что в северокорейских ракетах обнаружили западную электронику.