"Послуга" обійшлась у 450 доларів: офіцер запасу обманув військкомат, щоб втекти з країни

Чоловік зізнався, що не хотів служити у ЗСУ, тому шукав спосіб уникнути мобілізації. У мережі йому допомогли стати "студентом" польського вишу.

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Українець вирішив уникнути мобілізації завдяки фальшивому навчанню. Йому вдалося обманути працівників ТЦК. Про це відомо з вироку Богодухівського районного суду Харківської області від 20 березня.

Уродженець села Баранівка має звання молодшого лейтенанта, але після оголошення мобілізації вигадав спосіб уникнути призову. Щоб не опинитись на військовій службі, чоловік вирішив стати студентом закордонного вишу.

На початку серпня 2022 року українець знайшов у Facebook оголошення про надання послуг допомоги у виїзді за кордон. Він надіслав свої анкетні дані та замовив пакет підроблених документів, які підтверджували б його навчання у варшавському Collegium Civitas.

"Послуга" обійшлася ухилянту у 450 доларів (понад 17,5 тисяч гривень за актуальним курсом). Невдовзі чоловік у харківському відділенні "Нової пошти" отримав фальшиві документи.

Зокрема, йому відправили:

довідку про зарахування на навчання денної форми;

договір університет-студент;

заяву про обробку персональних даних;

підтвердження переказу (дублікат);

довідку про оплату за навчання на 2 курсі за спеціальністю "Міжнародні відносини".

Усі "документи" були створені польською мовою. 12 серпня чоловік замовив у Києві їх офіційний переклад з подальшим нотаріальним посвідченням. Ухилянт надав підробкам юридичної сили, щоб подати їх у ТЦК в Богодухові та виїхати з країни.

19 вересня пакет фальшивих документів отримали у військкоматі. За результатами розгляду через три дні "студенту" видали довідку для виїзду за кордон. Однак план офіцера запасу провалився, і він опинився на лаві підсудних.

На суді ухилянт визнав свою вину та усе підтвердив. Він пояснив, що має військову спеціальність та був визнаний медкомісією придатним до призову. Однак служити у ЗСУ у чоловіка бажання не було, тож він вирішив втекти з країни.

Українця визнали винним та засудили за трьома статтями. Найближчі три роки він проведе за ґратами.

Нагадаємо, член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що правки деяких нардепів до законопроєкту про мобілізацію зіграли б на руку ухилянтам.

Також Веніславський повідомив, що мета законопроєкту про посилення мобілізації — поставити усіх військовозобов’язаних українців на облік. З його слів, це важливо, щоб держава мала розуміння, на кого може розраховувати в умовах війни.